中國主導、15國參與的「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）完成簽署，各界關切，全球最大的自由貿易區RCEP成形後，將進一步孤立台灣，台灣恐成東亞鐵鏽帶。

面對產業界和立委的質疑，經濟部長王美花表示，無緣加入RCEP並非台灣的失敗，她反問，如果加入RCEP必須遵守「九二共識」，必須遵守「一國兩制」，國人能夠接受嗎？隔天，蔡英文親上火線，強調政府早已超前部署、做好調適，還昭告國人，台灣不能像過去一樣，把所有的雞蛋都放在同個籃子裡。

超前部署，不擔心RCEP？請問蔡總統與王部長，台灣「超前」參與了哪一個區域的自由貿易協定？ 是跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）嗎？還是用進口萊劑美豬換來了美國的雙邊貿易協定（BTA）？

王美花和蔡英文都以「台灣與RCEP15個簽署國的貿易額，70％原本就是零關稅」為由，請國人無須「懷憂喪志」。

事實上，「70％零關稅」的原因，主要是因為WTO會員國都簽署了資訊科技協定（ITA），以及兩岸簽署的ECFA，所以台灣與RCEP成員國之間的貿易，才能享有70％項目零關稅的待遇。蔡政府沒有說出口的秘密有二。第一，仍有30％產品將受到RCEP的衝擊；第二，如果不是馬政府與對岸簽署ECFA，還會有70％產品零關稅嗎？

比較利益是影響國際分工與貿易的重要因素。比較利益基本決定了貿易的目標市場和貿易額的大小。區域自由貿易協定涉及關稅的減免，因而對會員國與非會員國產品與服務的進出口，會產生極大的衝擊。以貿易為導向的台灣，若能簽署加入越多的區域自由貿易協定，同級的產品與服務便能享有更多比較利益的優勢，也更有助於整體經濟的發展。蔡英文說不要把雞蛋放在一個籃子裡，引喻失義地將分散風險的概念，錯置在增加比較利益的問題上；王美花祭出「九二共識」和「一國兩制」做為無法加入RCEP的擋箭牌；明眼人豈能不知，蔡政府又將歸責中共，推諉馬政府？

三個假設問題請教蔡總統：一、如果，北京受到王美花談話的「啟發」，宣布台灣必須遵守「九二共識」和「一國兩制」，兩岸簽署的ECFA才能繼續生效，我們是否應該大義凜然地廢止ECFA，絕不考慮與RCEP會員國之間貿易70％產品零關稅的優惠？

二、如果，北京宣布台灣必須盡速與大陸談判服貿協定，ECFA才能繼續有效，我們是否將這樣的訊息視為重啟兩岸談判的契機？是否應該與大陸展開服貿協定談判？還是堅守太陽花路線，絕不與大陸商談服貿協定？

三、如果，北京表示兩岸服貿協定談判後，台灣可以「中華台北」的名稱加入RCEP，台灣接不接受？談不談？要不要進入RCEP的這張門票？還是繼續堅持進口萊劑美豬，等待美國白宮發函與我談判BTA？

很顯然地，蔡總統對上述問題的答案應該都是否定的。那麼，蔡總統能否兌現2016年的諾言，帶領台灣加入CPTPP呢？儘管，CPTPP無論是總人口數、GDP產值占全球比，都無法與RCEP相提並論，但是，無魚蝦也好，加入一個小「籃子」，總比沒有「籃子」好。問題關鍵就在我們最大的靠山美國早已退出了CPTPP的前身TPP，再加上選後國內紛爭不斷，全球化議題持續困擾美國決策者，非但無心提攜台灣，還繼續強銷萊劑美豬和過期軍備。屆時，台灣前不著RCEP的店，後不著CPTPP的邊，台灣豈不是真正成了亞洲唯一鐵鏽帶？

從分散風險的角度看，蔡英文說得好：「台灣不能把所有的雞蛋都放在同個籃子裡」，奇怪的是，為什麼在兩岸與軍備戰略問題上，蔡政府要獨沽一味，堅持將雞蛋放在美國這個搖搖擺擺的籃子裡？蔡英文難道不明白，將雞蛋放在美國這一個籃子裡，恰恰是台灣今日困境的根源。

山窮水盡疑無路，如果蔡總統藉著RCEP成立之際，揚棄將所有雞蛋放在美國籃子裡的政策，檢討親美仇中的兩岸政策，那麼，台灣前景或許有柳暗花明又一村的驚喜呢！（作者為資深媒體人）