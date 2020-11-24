軍方最近一波中將人事，包括國防部總督察長、軍備局長與總統府侍衛長3職位，都由陸軍接任，於是有「嚴家軍」之說，指國防部長嚴德發勢力漸大。事實上，陸軍當國防部長以往都做很久，只要當久就會有「某某軍」的聲音。嚴德發做不到3年，還不夠久，加上國安會的手伸進軍隊，所以軍中沒有「嚴家軍」。

軍中可以被稱為「某某軍」的只有「郝家軍」與「湯家軍」，在郝柏村與湯曜明當家時代，是形成一股軍中勢力。要成為「某某軍」不是隨口說說，有些觀察指標的。例如扁政府時代的「湯家軍」，湯曜明從參謀總長做到國防部長，剛好施行國防二法，湯當總長時，總長最大，當部長時，部長最大，因此湯握軍權多時，擔任副部長的康寧祥又調任國安會祕書長，文人部長的接班威脅解除，軍中已無制衡勢力。

更甚者，湯曜明上將人事部署多時，參謀總長李傑在海軍總司令任內，即已被畫歸為湯的人馬。陸軍總司令霍守業也是「湯家軍」當然成員。另一要角則是聯勤總司令謝建東上將，湯、謝兩人結識甚早，關係深厚。此外，湯曜明還有陳體端協助，陳後來也升上將，而陳水扁信任的侍衛長余連發，也是湯的盟友，余後來亦升上將。

再以三軍最重要的5個中將職務來說，以2003年元月為基準日，當時陸軍六軍團司令胡鎮埔、十軍團司令曾金陵、八軍團司令趙世璋、空軍作戰司令馮世寬，都算湯的嫡系人馬。海軍作戰司令林鎮夷與湯雖無淵源，但屬總長李傑人馬，而李傑亦是湯家軍重要成員。子弟兵從北到南、由海到空，皆身居要職。

這5個司令職務，係三軍作戰部隊最重要的指揮官。趙世璋為湯曜明倚重的左右手，胡鎮埔與馮世寬是湯曜明總長任內的作戰次長和情報次長，曾金陵更受湯曜明一路拔擢。

當年湯家軍的陣勢擺開，一目了然，也看出嚴家軍之說，還不成形，純是為國防部長職位戰開打的煙幕彈。

再舉個例子，嚴德發想讓一位信任的中將升上將，人事布局被打回票兩次。當年隨手抓一把上將，都是湯家軍成員，現在8位上將，特別是陸軍的3位，只是嚴的部屬，卻稱不上是左右手。

事實上，民進黨因政治撩撥對岸，又站在即將卸任的美國總統川普這邊，兩岸軍事對峙升溫，雖然把軍人捧得很高，但骨子仍不信任軍人，更因為扁執政時聲稱，有湯家軍搞柔性政變，因此透過國安會牢牢抓住軍權，不會再犯第二次錯誤。

軍中知道，根本沒有嚴家軍，之所以如此放話，只是暗示蔡總統，不能讓陸軍當家太久，久了，尾大不掉。