美國大選餘波盪漾，川普拒絕承認敗選，國務卿蓬佩奧看來也不甘寂寞，雖居看守閣員身分，卻聲稱「台灣不是中國的一部分」，引發對岸的強烈抗議。

許多綠營支持者對蓬佩奧的表態欣喜若狂，民進黨政府雖卻之不恭，但心中應是憂喜參半。因為「天下沒有白吃的午餐」，不知道川普政府下台前，會在台海或南海製造什麼樣的「驚奇」，把台灣拖下水後，讓對岸「柿子挑軟的吃」，把台灣當成「出氣筒」。更重要的是，不知道拜登上台後是否會對前任的政策概括承受。

中國問題顯然不是決定美國這場選戰勝負的關鍵，事實上，川普是被「反川普」擊敗的，因此拜登上台後不會改變其前任遏制「中國崛起」的戰略目標，但會在戰術上作出若干調整。

首先，拜登把中共視為「對手」而非「敵人」，雙方的關係是「既競爭，又合作」，而非「零和賽局」裡的「一方所得，即他方所失」。拜登不會像川普那樣偏重貿易戰爭，而是要全方位「提升自身競爭能力」。也就是說，拜登會在一些涉及傳統及非傳統安全的區域和國際問題上，尋求與中共合作。

其次，拜登主張「多邊主義」，強調美國和盟國的關係，以及重建美國在國際組織的領導地位，這與川普採取的「單打獨鬥」和「退群」行動，有很大的不同。拜登上任後的當務之急是處理內政問題，但當他目睹美國的亞太盟國簽署由中共主導的《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）時，必然感到心有戚戚焉。我們可以預期，拜登政府會很快投入亞太區域整合運動，恢復美國在該地區逐漸式微的經濟影響力。

最後，針對錯縱複雜的兩岸關係，我認為拜登會排除「戰略清晰」的想法，而採取「戰略模糊」的作法。因為，這樣可以讓美國在台美中三邊關係中，處在「裁判兼球員」的有利地位，也讓拜登可以展現其外交談判的長才。

中美關係緩和，可以減低台灣「選邊站」的壓力；拜登實施多邊外交，或許可讓台灣在美國的支持下，有較多的機會進入國際舞台，而不必隨著川普「孤芳自賞」。因此，拜登勝選並不會造成台灣「川粉」憂慮的「大難臨頭」結果。當然，問題還是要如何化對岸的阻力為助力。

馬總統11月7日在「馬習會五周年」的學術研討會上致詞時表示，他期待兩岸都能回到原汁原味的「九二共識」，為兩岸避戰與謀和，並重啟被關閉的兩岸和平大橋。但結果卻「真心換絕情」，馬總統的話引來綠營一陣冷嘲熱諷。

坦白說，我認為目前台海形勢已非當年「九二會談」時的情景。兩岸關係今非昔比，「九二共識」也已經走味了！民共之間嚴重缺乏互信，兩岸還能有「創造性模糊」的空間，來維持一個和平共處的局面嗎？

（作者為淡江大學中國大陸研究所榮譽教授）