由中國大陸主導的《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）15日簽署後，由於我方無緣加入，國內瀰漫將被「邊緣化」的憂慮。接著大陸國家主席習近平又在APEC領袖會議上首度表示，將積極考慮加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP），讓大家更擔心台灣會不會被徹底邊緣化，成了真正的國際孤兒。

這樣的擔憂不能說完全沒有根據，然而從實務經驗來看，卻是多慮了。早自2008年WTO多哈回合談判破局、各國相繼啟動區域經貿組織以來，台灣就已淪為國際經貿組織的局外人，10多年下來台灣經濟不但沒有萎縮，近兩年還交出極為亮眼的成績單，這是為什麼？

關鍵在於全球化下，經濟流通是以比較利益為主，企業只要夠靈活、競爭力夠強，就不怕政治設下的藩籬。不妨以自由貿易協定（FTA）為例，台灣因為中國大陸的打壓，至今只和極少數國家簽了FTA，反觀競爭對手韓國則是FTA成分最高的國家，但這幾年韓國的經濟表現並沒有比較好，今年的經濟表現更遠不如台灣。

再看RCEP的影響，其中占我國出口達7成的資通訊產品，因為都是零關稅，所以不會有影響。剩下3成要付關稅的傳產產品，由於東協4個FTA已經生效10餘年，台灣業者早已轉型升級或重新布局，這可從台灣在東協市場的進口佔有率不減反增，從2017年的第七大成為第五大，證明FTA不是萬靈丹，競爭力才是。

其實就連大陸專家也不看好RCEP的經濟效益，原因是RCEP設定的標準程度偏低，當初發起的目的就是為了反制美國的TPP，外交戰略作用大於實質經貿利益。也因此，台灣無法參加雖然可惜，並沒有嚴重到天塌下來的地步，我們不必自己嚇自己。更何況台灣想加入也不是操之在己，早在2014年馬政府時代，當時兩岸關係好，馬來西亞曾與台灣接觸談判雙邊FTA，後來大陸就對馬來西亞警告說「不要輕舉妄動」，遑論現在會同意讓台灣加入RCEP。除非台灣願意在「九二共識」下，以「中國台灣」名義加入，否則根本是緣木求魚。

RCEP既然不可能，台灣勢必要努力爭取加入CPTPP，現在傳出大陸也在積極考慮加入，台灣又陷入將被拒於門外的恐慌。這其實是個假議題，原因很簡單，CPTPP是高標準的協定，當初美國起草TPP內容，就藏有許多排除大陸的細節，後來都被CPTPP沿用，甚至比TPP還高。其中涉及的電子商務、國企補貼、透明度與反貪腐、自由與開放競爭，以及勞工等各方面門檻，都是大陸現行體制難以跨越的障礙。

例如CPTPP有一個專章要求不得補貼國有企業，以確保公平競爭；而大陸15萬家國企，長期來享有各種補貼優惠，近來更是「國進民退」，試問如何能夠加入？再如CPTPP的電商專章，規定任何政府不能阻止民眾選擇想使用的應用程式APP，所以大陸如果要加入，就必須開放民眾使用LINE、臉書、推特等目前嚴格禁止的社交媒體平台，這對中共統治的衝擊可想而知，除非是不惜「動搖國本」想藉此「倒逼改革」，否則談何容易？

當然台灣加入CPTPP同樣存在許多困難，但至少我們從10年前就開始啟動修法，做好準備；何況習近平也只是說「考慮」加入，考慮可以很久、很久，所以我們真的不必自己嚇自己。（作者為信民兩岸研究協會理事長）