國民黨文傳會主委王育敏24日至總統府遞送「萊豬進口辯論邀請函」，蔡總統當天南下高雄參加潛艦國造開工典禮；蔡總統即使人在府內，王育敏同樣會吃閉門羹，因施政專斷獨行，心虛的她閃避問題都來不及，怎可能為政策辯論？

在民主社會，政治人物的群眾魅力來自於卓越的演辯能力。蔡英文從小在富裕家庭長大，嬌嬌女不知民間疾苦，沒有領袖氣質與群眾魅力，演講與辯論本來就不是其強項，就靠著仇中讀稿機連任總統。宣布萊豬進口政策後，就躲在總統府，由行政院三隻小豬頂著，即使國民黨主席江啟臣為食安叫陣，仍充耳不聞。

公開為政策辯論對蔡英文而言，有如揮之不去的夢魘。2004年前總統陳水扁推動公投綁大選，蔡英文時任陸委會主委，被推上前線與無黨籍立委陳文茜就兩岸「對等談判」公投辯論，結果當然是丟盔棄甲；2010年蔡英文以民進黨主席身分，叫陣馬英九總統辯論ECFA，結果也是老馬狠狠電爆蔡英文。

蔡英文執政4年多來，最擅長搞模糊推卸責任 ，只要碰上爭議話題就是左閃右躲，不敢面對真相。與老馬的ECFA辯論，更凸顯她「政策講不清楚」的缺點，尤其ECFA對台灣人民利大於弊，她要硬拗成有害台灣。

這次開放美國萊豬進口對台灣絕對是弊大於利，而且是蔡政府主動開放，更誇張的是過程完全黑箱作業，且無預警逕行宣布。如今川普落選，蔡政府投懷送抱卻所託非人，加上民意全面反彈，也只會祭出卸責絕招。至於在野黨的叫陣辯論、嗆聲再上凱道，遇事就神隱的小英，只會躲得遠遠的。