美國大選結束3個星期後，川普總統終於服輸，同意聯邦總務署啟動政權交接程序，拜登將於明年1月20日就任美國第46任總統。即使拜登將接手的是一個「內憂大於外患」、「攘外必先安內」的美國，但他的中國政策會與川普不同，美中競爭的強度也會改變，對過度依賴川普政府的民進黨政府而言，將是重大的考驗。

一個由隱而顯、形同分裂的美國，可以從此次大選過程之混亂、普選票差距之小看出，至少短期內將難以消退、逆轉。曾幾何時，世界文化思潮的引領者、民主法治的制度標竿，在4年的川普「奇幻之旅」後，華麗厚實的美國地毯被掀開，黑暗下的汙垢被赤裸裸地透過無遠弗屆的網路傳遍世界。

拜登雖然在選舉中勝出，但「川粉未散，只是潛伏」仍是事實。當今的美國，疫情未見盡頭，價值路線對撞，貧富對立兩極，政治信賴動搖，府會關係難料，拜登麾下縱有再多能臣悍將，欲療傷慰苦，轉負為正，即使窮盡4年之力，未必能顯其功。

美中恢復談判緩解對抗

拜登政府耗費精力於內部治理之必然，並非意味美中長期戰略競爭停滯，只是可能出現階段性的緩和。「必有不讓」與「互有所需」本是霸權政治的本質要素，美國首要應付內憂，中國大陸其實也有內部的重要政治日程與經濟規畫必須費神處理，因此在可預見的未來，我們應會看到由「對抗」向「接觸」微調的中美關係新形勢。

美國之所以為霸，中國之所以為大，代表兩強皆不會因為內部治理困境，而無暇忽視或無力處理雙邊對抗與交往的多重關係。相對於川普時期，中美關係在美國政權移轉之後，確有久已未見的機會之窗。拜登競選團隊的外交策士均已公開臚列雙方可能商討的重要議題，甚至已有報導顯示拜登交接小組已經與大陸對口展開接觸。

即使僅回顧過去4年的美中全球對抗局勢發展，東歐與中東的情勢，除了伊朗之外，已有趨緩的走勢；相反地，印太地區的張力持續增加，南海航行、中印邊境、陸港關係、台海周邊尤其明顯。美中恢復以談判緩解對抗，以對話避免意外，維繫基本的區域安全，是對雙方皆有階段性獲利的新思維。

在兩岸中斷官方接觸，美中強力對抗的過去幾年中，蔡政府選擇了「扈從一霸，倚美抗中」路線。把美國利益當成台灣利益，幾乎給予川普打台灣牌的無限提款卡，已經算是不及格的執政黨；更把強調中道理性的聲量硬抹成紅統親中，打造民進黨自己的無限提款卡。

美國大選期間，民進黨從官員到立委經常出現「我川威武」押寶式的自嗨醜態，甚至拜登親中舔共，當選後會出賣台灣的謬論，完全不見政府出面嚴正說明。如此違反外交禮貌，將夜郎當作戰狼的言行，讓台灣被外國人恥笑得黯然無光。

如今川普即將「大船離港」，拜登即將就任總統，處在局勢變換的關鍵時刻，民進黨政府不能再拿台灣利益當賭注，而必須進行全盤的國家安全政策總檢討。

鑒於川普拒絕公開承認敗選，以川普特異獨行的風格，是否會在卸任前再發奇想而攪亂時局，從而硬拉台灣撞車跳崖，從蔡總統到國安團隊都須嚴肅部署，在短期虛名與長期得利之中，腦袋不能過熱。

兩岸重啟對話非不可能

我政府更應該立即開始冷靜規畫，面對華府與北京的重新對接，美國將台灣牌收回口袋的速度與形式，大陸不降低對台外交與軍事施壓力道的機率評估，都必須跟時間賽跑。

更不能忽略美中關係的機會之窗，是兩岸關係緊閉4年半之後，或許可以巧妙推開的一道門縫。2015年新加坡「馬習會」，恰反映出中共在「十九大」前兩年的戰略部署，現在也正是「二十大」前兩年，衡諸大陸內外形勢，兩岸重啟接觸並非全然不可為。

美國終究會與北京坐下來談，也不會容許台灣成為破壞干擾美中關係的擋路石。民進黨與共產黨幾乎全無互信，也缺乏對話的政治基礎，但僅僅為了降低台海緊張的避險需要，也必須喚醒理智的新思維。台灣人民不會希望兩岸重啟對話，一定要等到意外和悲劇之後，才被迫上桌。