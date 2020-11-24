川普終於承認敗選，願意順利交接，讓美國的民主憲政維持了基本的制度性運作，未陷入崩潰，也讓民主保留最後的尊嚴。但美國內部的分裂、政治分歧、社會對立，卻不會因此結束。川普背後仍有7300多萬人，即使拜登高喊團結，但很顯然，這個國家的分裂已經成型了。

不僅是美國，連沒有選舉權的大陸、台灣、香港也跟著瘋，跟著分裂。像乞丐在看人過大年一樣，吆喝喊熱鬧。觀察著這樣的選舉，我卻分明感受一種很有意思的現象。原來川普是一面照妖鏡，照出了當前世界的原型。

有些大陸的自由派，平時民主憲政高掛嘴巴，但碰上川普選舉，竟失去清醒的能力。我還記得選舉期間，一位朋友傳來拜登兒子的故事，說他的電腦送去鄉下地方修理，卻沒去取回，後來修好了，被破解出內容有戀童、裸女、雜交等照片，電腦公司本來要送情報單位又怕…，總之，細節之詳實，彷彿小說。但明眼人一看便知，拜登家修電腦，難道沒有專屬電腦服務公司，還要送去給不認識的人修嗎？這種故事，怎麼會有人相信？

選舉結束後，還有各種陰謀論，包括拜登與民主黨如何作票、吃票、開票作假、計票電腦公司與中共勾結等等。說得中共都能操縱美國大選。稍稍有選舉常識的人都知道不可能。但台灣與大陸都一樣，一些瘋狂支持川普的媒體，包括了台灣的「三民自」和海外的「大陳輪」等，不管內容多麼滑稽，都大量傳播。

川普抓狂不奇怪，我所感到荒謬的是，不少台灣知識分子，正如大陸一些知識界的精英一樣，竟然寧可相信網路謠言，而不相信美國的正式媒體，那是什麼心理狀態呢？是反共、反中，反到讓人失去理性嗎？還是網路時代，使人的思維能力下降到280個字元？或者分裂社會，使人的自我認同必須抱團取暖才能安心？

不可否認的是，川普在美國還有7千多萬支持者。7千多萬失去認同的失落之心，更需要抱團取暖。然而，這7千多萬人是如何產生的，他們會走到哪裡去？

從得票看得出來，川普的支持者多是在鐵鏽區，而拜登的支持者多在東西兩岸的經濟發達區，是經濟上的既得利益者。然而，川普本身即是最有權勢的代表，他只是在口頭幫窮人、失業者、工人、農民代言，自己一樣打高爾夫球、過著奢華生活。

當然，川普確實召喚美國企業回歸、對抗中國進口貨品、增加出售農產品等，但是，中國的崛起難道不是美國全球化大戰略的結果？從扶持亞洲四小龍的「雁行理論」，到「四小虎」，和利用中國便宜勞工與環境成本，幾十年下來，難道不是同一種戰略？這些全球化的利益，難道不是美國大企業在收割？而全球的環境惡化、貧富不均，難道不是全球一起承受？

交纏著那麼多複雜國際局勢的政治經濟學分析，對尋常人來說，都太沉重了，他們需要找一個敵人，像超人打倒惡魔一樣，只要把那個敵人打倒，世界就重歸太平。反全球化範圍太廣、太沉重，但把這個敵人設定為中國，再加上意識形態的反共，一切就容易了。這就是川普的腦袋。

然而，就算解決中國、美國的問題，全球性的社會分化、貧富不均、階級對立，一樣不會解決。美國的就業有回來嗎？農村有復甦嗎？更何況，怎麼會有一個國家會想打垮一個14億人的國家？14億人的國家垮了，光是難民，對全球是一種什麼樣的災難？想想敘利亞，生活在大陸旁邊的台灣，會受到什麼影響？更何況台灣的外貿出口超過40%是依賴大陸，大陸經濟垮了，台灣能好嗎？

問題的根源不在中國，而是全球化。現在只是把反全球化的力量簡化成反中而已。台灣也一樣，貧富不均，年輕人失業嚴重，文化界很多人靠文化部的補助在撐日子。這都不是反中會解決的，它只是掩蓋了社會矛盾，甚至成為法西斯獨裁的藉口。

川普下台，台灣也該醒醒了。否則跟著美國走到底，哪一天美國突然轉身，台灣要如何面對夢醒時分？

（作者為作家）