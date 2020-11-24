中天遭NCC委員7:0一致否決換照申請，雖在許多人預料之中，但7:0，如此一致的結果，仍讓人嚇一跳，咸認為是怎麼做的，才可獲得此結果。美國傳播學學者沃爾特．李普曼（Walter Lippmann）曾說：「當所有人的想法一樣時，即沒有人認真想。」這句話用在這次的中天換照，還有些貼切！

這次中天換照被拒，NCC公布的理由之一，是屢次違規及遭民眾申訴，也未能落實新聞專業。依NCC受理人民陳情及申訴案件統計，民眾申訴案件由2017年72件（占人民陳情及申訴總量4.71%）增加至2019年962件（占人民陳情與申訴總量31.55%）。其實，僅依賴次數統計，卻未能詳細分析申訴的內容，恐未盡合理。蓋因不考慮資料來源與申訴內容是否有理，單純以數量累計，容易造成誤判。

此外，中天新聞台對於中國大陸的態度與其意識形態，確實未能為所有閱聽者所接受，中天新聞台換照不成，對這些閱聽者而言，並沒有絲毫的影響。可是，對中天新聞台的忠實觀眾，即喪失了媒體近用權。甚且，這些閱聽者對於國家定位的看法，雖與主流民意不同，但在人數上仍有一定的比例，不能遽予忽視。甚且，驟然失去選擇收視頻道的權利，也有違聯合國教科文組織於1980年發表的《多種聲音，一個世界》中所敘述的，包括：提供訊息、社會化、推動力、辯論與討論、教育、傳承文化、娛樂、凝聚力等8項傳播功能。另外，NCC做出不換照的決定，其影響與後果，卻不是NCC所能獨力承擔的。

1956年，賽伯特（Siebert）、彼得遜（Peterson）和史蘭姆（Schramm）等3位美國學者曾在其合著的書籍中，敘明威權主義、共產主義、自由主義，以及社會責任等4種新聞理論，倘以「新聞自由」程度為軸，自左到右依序排列，應為共產主義、威權主義、社會責任、自由主義。我國自從報禁解除之後，經由全體社會持續的努力，媒體的自由度應已朝向社會責任與自由主義的方向上前進，惟此次中天新聞台的換照風波，證之於22日的凱道遊行，正是大眾對新聞自由的關注，更是值得重視的聲音。

（作者為彰化師範大學前校長）