同屬於「非傳統安全威脅」，但此次美國要對抗的不是恐怖主義分子，而是比恐怖分子更難纏千百倍，甚至是比美軍更強的敵人，即新世紀傳染疾病「新冠肺炎病毒」。

媒體報導，美國新冠疫情持續惡化，全國超過1200萬人確診病例，死亡人數已突破25萬5千人，單日新確診飆升至20萬例，而單日病故人數自5月以來，亦首次超過2000人，皆創新高。

較一般民眾身體強壯的美國軍人，也是災情慘重。根據美國國防部統計，光是11月17日單天就新增1314人染疫，並已出現第10名美國現役軍人死亡，目前亦已累計6萬9千多名軍人確診新冠病毒。連主管政策的國防部次長也於19日確診，目前正隔離中。

美軍現有6大軍種，即陸軍、海軍、空軍，太空軍，海軍陸戰隊以及海岸警衛隊，現有約138萬現役軍人。如果只以上述近7萬名軍職人員染疫的數字作為計算，平均每19個軍人即有1人確診新冠肺炎，顯示美國軍隊疫情形勢嚴峻。

從美國三軍統帥川普總統的先前確診，以及今年10月上旬亦傳出美軍海岸防衛隊副司令瑞伊上將確診，導致當時的參謀首長聯席會議的大部分成員都必須自我隔離，亦即連會議主席、陸軍四星上將米利也無法倖免等情事來看，可看出新冠病毒不只已潛入美軍基層部隊，也已影響到美軍的高階領導階層。

當前美國軍隊實力排名全球第一，國防預算佔全世界總軍費的50%左右，更擁有全世界最大的核武器庫以及最精良的戰略武器，沒有任何敵國能單獨與其抗衡。然而，面對此次百年病毒的突襲，至今似乎無有效的因應措施，甚至讓例行的軍事演習計畫曾一度受到影響，今年4月美軍有4艘航空母艦同時被新冠病毒癱瘓、被迫停航的事件，即可證明。

防疫視同作戰，且防疫是屬於「國安戰略」層級的議題，千萬不能等閒視之。

雖然台灣目前防疫措施相對其他國家做得不錯，而國軍亦未傳出嚴重疫情。但從此次頑強的無形敵人對美國甚至對全球最強軍隊所造成的重大影響，我國安高層仍要做為警惕並持續掌握國際情勢，要對全球下一波可能更嚴重疫情的來臨，事先備妥更為有效的抗毒及防護戰略措施。

（作者為大學兼任教授）