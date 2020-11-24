不同於SARS疫情的情境，2020年國內不動產業景氣展現韌性，主要係因資金充沛、超低利率、投資保值需求而使得表現優於預期，全年建物買賣移轉件數預計有機會達到31.5萬件，成長力道為中個位數，全台房價則呈現微幅上揚的態勢，商用不動產中又以土地市場交易最為活絡，同時台北市辦公室租賃持續為供不應求的狀態，且2020年第3季台北市除了年租金為亞太地區成長排名第二外，也是唯一年空置率下降的城市。

在此同時，2020年第2季~第3季中國房市交易已擺脫首季谷底的態勢，尤其是第3季復甦的腳步加快，此現象也均反映於中國國房景氣指數、商品房銷售額與銷售面積年增率上揚的走勢。顯然相較於2020年第3季亞太地區總體不動產投資額年減率為19%，兩岸房市於亞太地區的表現相對突出，但現階段皆同步陷入政策的調控之虞。

以中國來說，房市景氣明顯回升的態勢也受到官方的關注，因而使得對岸官方為防範房地產金融風險和「穩地價、穩房價、穩預期」的需要，除了祭出345融資新規（即3道紅線、4類房企、5%的負債增幅間隔，控制過度利用槓桿、吸金能力強的房企）之外，也研究房地產貸款集中度、居民債務收入比、房地產貸款風險權重等政策工具，未來亦將進一步完善促進房地產市場健康發展的長效機制，而地方政府則是陸續祭出相關政策進行短期調控，避免中國房市再度又進入失控的狀態。

至於台灣方面，有鑑於國內房市交易的活絡，以及部分建案出現亂象，因而引發政府的關注，不排除政府未來恐祭出警告式的調控措施，盤點政策工具將包括內政部主要是讓不動產交易資訊透明的「實價登錄2.0」修法，讓房價揭露落實到每個門牌，即時揭露預售屋售價，另外讓土地公告現值、公告地價評定合理反映市場價格的變動，財政部則是提高非自住者持有3戶以上房屋稅率，以及適度提高房屋評定現值、合理評定房屋稅稅基，央行、金管會則是分別有選擇性信用管制、對銀行房貸授信集中度過高進行個案列管等工具可使用，甚至金管會擬提早採用國際新規定，即依房貸成數計算風險權數（LTV法），新規定將對房貸、建築融資等有重大影響，銀行若辦理高成數房貸，成本將大增，而預計國內整體銀行業將於2021年6月上路，但已有10家業者準備妥當，將於2020年底優先適用。

整體而言，預計2021年全台建物買賣移轉件數將延續2017年以來小幅增長的態勢，代表超低利率環境、資金充沛的經營環境仍是有利於住宅市場，但也因現階段依舊以自用買盤為主，另外又有政府政策恐動態調整的疑慮，加上有鑑於預售屋的紅單之亂，不動產相關業者也出面喊話要求同業自律，不動產開發商也不再跨大銷售率，將轉為低調為主，故未來房市景氣以緩步微升的基調為主。

（作者為台灣經濟研究院產經資料庫研究員、APIAA理事）