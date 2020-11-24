民進黨在年初風光大勝，再度完全執政，一時之間在國內所向無敵，在野勢力則如一盤散沙，毫無抵抗能力。然而進入下半年，蔡政府不只爆發多起政治醜聞，甚至在美豬與中天關台議題上與主流民意大相逕庭，霎時民怨四起。於是最終爆發30年以來最盛大的「秋鬥」，5萬人走上街頭向民進黨怒吼，成為蔡政府執政期間最大的社運活動。

民進黨面對龐大民意反彈，一手說會謙卑傾聽、持續溝通，然而另一手卻又呼籲在野黨停止政治操作，仍舊是把台灣的監督制衡力量視作洪水猛獸，沒有絲毫反悔跡象。根據台灣民意基金會最新出爐的民調，顯示綠營不只在諸多議題上與民意相悖，執政團隊更是出現下滑跡象。

首先，以萊豬進口議題來說，有高達66.6%的民眾並不贊成開放，僅27.5%贊成。甚至對比9月與10月數據，都呈現贊成減少、不贊成增加的趨勢。也就是說，歷經兩個多月的溝通與資訊來往，其實是有更多民眾在此立場與政府持反對立場。因此這份民調就指出，有多達53%的人民並不相信蔡政府開放萊豬的說詞，僅27.8%相信。

其次，在中天換照爭議部分，民進黨的作法同樣無法獲得人民的支持，有高達55.4%的民眾不樂見中天被撤照，僅27.9%樂見。甚者，有將近6成的人民並不相信NCC是獨立機關，只有2成相信，顯示NCC在中天換照議題上的爭議性。

TVBS最新民調則更全面的解析台灣社會對中天案的民意趨向。同樣指出多數民眾不支持NCC的決定；近半人民認為把中天停播會傷害言論自由；高達53%民眾認為NCC停播中天有政治力介入，僅20%認為沒有；至於蔡政府的關台理由，包括中天被蔡衍明介入、有大量違規、或是缺乏自律，則僅有33%的民眾同意這樣的說法。

從中天的案例，可以很明顯看到，蔡政府濫用獨立機關，將NCC作為迫害在野勢力的政治工具，可以說把獨立機關的獨立性全面摧毀。根據台灣民意基金會的調查，民眾對中選會、公平會、促轉會、黨產會與NCC的信任感極低，後3者更是只有2成左右，而不信任感則都在5成以上，對NCC和黨產會的不信任感更是將近7成。

因此在濫用國家機器、背離民意的情況下，民進黨已不復再見過去1年所向披靡的氣勢，從政黨支持率來看，8月到11月，支持率從41.3%下滑到31.9%；蔡英文與蘇貞昌的施政滿意度也同樣減少1成、不滿意度則上升1成。尤其是個性蠻橫的蘇，如今不滿意度已來到40%，與滿意度的距離大幅拉近，未來持續下去，只會讓蘇相當可能在崩盤前先行下台。

至於在萊豬議題死盯蔡政府的國民黨，則展現出擺脫困境的跡象。在江啟臣上任前夕，藍營政黨支持率大幅落後綠營近3成，如今才半年多，已然成長1成，雙方僅有1成差距。甚至在TVBS的數據裡，國民黨已經領先民進黨1%，出現逆轉氣勢。倘若未來藍營持續表現、綠營繼續背離民意，不僅2018的結果恐再上演，蔡英文也將難逃第二任跛腳的魔咒。（作者為華青會副理事長）