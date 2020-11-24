「蔡英文出來面對！」在野黨日昨前往總統府下戰帖，要求親自宣布進口含萊克多巴胺美豬美牛的蔡英文總統，以辯論型式向國人交代，如此喪權辱國、糟蹋世代國人健康的決策，究竟是從何而來，又是透過什麼過程所形成的政策？蔡總統曾用動人的話語說，她是「最會溝通」、最「顧主權」的人，現在把人民逼上街頭秋鬥，高喊「反萊豬、反雙標、反黨國」的訴求，蔡政府不能再麻木不仁，這已經是官逼民反啦！

4年多來，在民進黨蠻橫的執政之下，國人對於各種出賣國家主權的案例漸感麻痺，但此次萊豬事件不同以往，已明確威脅小老百姓的卑微生存權。19世紀，腐敗的滿清政府被洋人逼著進口鴉片時，反毒的林則徐還打過一仗，這是所有海內外華人血液裡都存在「戒之慎之」的慘痛歷史。時至21世紀，蔡政府不但不為人民爭權益，還要大家悶聲吞毒食，這背後究竟有多大的國際陰謀，才會讓理當愛民如子的總統如此粗殘？如果有苦衷，確實應該出來說清楚。

蔡英文難道忘記她曾鄭重的宣示「絕對不會因為勝利，就忘記了反省」？蔡英文承諾「會繼續打造一個更好的國家，有更完善的社會照顧，更全面的基礎建設，更有競爭力的經濟，更國際化的就業，以及就學環境」，這些美麗辭藻堆砌出來的虛幻政見，才不到1年就已經完全跳票了。

蔡英文在野時，可以為了ECFA意識形態爭議邀請馬英九前總統辯論，而馬也大方的接受，就因為真理越辯越明。事實證明，辯論後馬英九滿意度逆勢上揚10%並順利連任，如今面對舉國皆曰不可的瘦肉精產品進口，蔡英文如果堅持要對美帝國主義做出主動的讓步，就更應該出來跟在野黨來場開大門走大路的辯論；而不是只派他任命的蘇貞昌院長當擋箭牌，如此絕對難杜悠悠之口，也會讓立法院的民進黨多數席次成為霸凌全民的幫凶，迅速回到「討厭民進黨」的全民最大共識。

我們也要提醒在野黨，對於如此傲慢、罔顧人民生存權的執政黨，如果好好跟他講，他裝聽不見就該拍桌，如果拍桌他還聽不見，就要翻桌。在這時候，大家會張開眼睛盯著誰是玩真的，誰又是虛晃一招。如果在野黨說理、辯論、強硬表態都無法讓執政者懸崖勒馬，那上街頭絕不能再僅僅用麥克風叫罵，而是需要更全面的拉開全台戰線杯葛、抵制，那怕明知難成的不信任案都得提出，拉出對抗的縱深，甚至「加碼」連馬執政時進口的美牛都一併不准進口。

即便提案不過，也能讓民眾看清楚民進黨的立委盡是專制威權打手，必須被罷免。屆時總統即須面對是否透過倒閣、解散國會，稗新民意處理退回瘦肉精相關產品的跛腳壓力。蔡總統，為國為民履行國家捍衛者的義務，很難嗎？（作者為資深媒體人）