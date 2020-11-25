無色覺醒》賴岳謙：美選醜聞造假風波？惡意栽贓假人撰寫？(圖/美聯社)

歡迎收看《無色覺醒》言論視頻節目第769集播出，由主講人賴岳謙教授綜合評論理性分析：「美國大選造假風波？競選醜聞假人撰寫？」

美國全國廣播公司（NBC）報導，日前美國大選時，在各界傳得沸沸揚揚的「拜登兒子與中國利益聯繫的調查報告」其不僅作者身分造假，更令人驚訝的是，這起事件還扯到香港媒體老闆的私人助理，這一切也開始讓人質疑，是否與美國中情局有關係。

關於拜登兒子醜聞的爆料，其實疑點重重，且都是由《紐約郵報》所披露，巧合的是《紐約郵報》是美國傳統右派的地方小報，長期親近共和黨陣營，反而美國其他主流媒體，對此事件都持相當保留態度，甚至當時美國兩大網路平台都禁止轉發相關貼文。

即使後來醜聞已被證實是文件造假，但關於拜登兒的醜聞依舊影響著美國選情。這樣的選舉政治攻擊事件，對國際政壇來說並不陌生，早在數年前韓國的前總統朴槿惠，就傳出朴槿惠與她的閨蜜交往過甚，而這親近的關係中有涉及許多違法的案件，致使她開始要被公審彈劾。

巧妙的是，當調查單位去探訪當事人辦公室，竟能在空無一物的辦公室裡找到遺漏的電腦。電腦內的資料，日後也導致朴槿惠受到相當嚴重的打擊。其實不只有韓國，台灣過去也發生過類似的事。

早些年吳敦義與謝長廷競選高雄市長到最激烈時，突然有一卷相當詭異的錄音帶流出，當時甚至還有一名台大教授出面，為錄音帶的真實性擔保作證，即便日後鑑定結果確實為造假，但該事件的發酵已經衝擊當時的選情結果。

美國大選拜登兒子醜聞的案件，在歷經媒體等系列追查後，爆料來源竟來自香港媒體老闆的私人助理Mark Simon。根據後續相關報導指出，他動用私人公司約1萬美元的經費，聘僱寫手專門撰寫拜登兒子的醜聞，不僅許多資料都編造劇本無從證實，甚至內容提到所謂瑞士安全分析師的馬丁‧阿斯彭（Martin Aspen），其不僅蒐集到的情報資料是假的，甚至連臉孔都是用人工智能臉部生成器合成的。

至於涉案的香港媒體老闆的私人助理，若日後遭到證實與美國共和黨，甚至是川普選戰陣營有所連結，是否有意圖製造使某陣營候選人不能當選的資料，若真是如此，醜聞造假風波事件，後續發酵恐不會因為美國大選結束而停止。……更多內容請點閱本視頻節目觀看分享！