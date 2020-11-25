在70年代的台灣，有間婚紗公司的廣告非常有名，廣告請來紅透半天的藝人張菲錄製：「你要結婚嗎？你要拍照嗎？燈光美，氣氛佳，就來……」這支廣告相當成功，人人朗朗上口，造成非常大的迴響。同時期，也是台灣正式從「照相館」的傳統攝影產業中，轉型區分出「婚紗攝影」這一項時尚產業。

為婚攝注入風華

自第一家較具規模的婚紗公司「中視新娘世界」婚紗攝影，在台北的昆明街誕生後，70年代後期至90年，台灣的婚攝公司如雨後春筍般的一間間的開。因為台灣的婚紗攝影作品與規模都被國際注意到，所以台灣也被冠上「婚紗攝影王國」的美譽。

愛情是讓人心動的元素，不論是什麼職業、什麼年齡、富有與否，準新人都想追求一份屬於自己的完美婚禮。

大陸的婚嫁市場及婚攝產業，則可從80年代開始講起。80年代初期，大多數新人們所拍攝的，僅可算是為了辦理結婚登記的「結婚照」而已，當時照片還是黑白的。直到80年後期，照相館才開始在照片上著色，讓「結婚照」有了顏色不再單調，攝影師也會幫新人穿上婚紗禮服、畫上彩妝、帶上胸花與髮飾來搭配，這時攝影棚內的布置，也不再是廉價的布幕，而是西式的場景布置，讓婚紗照增添不少風采。

婚慶市場大躍進

大陸的婚禮產業中，不得不提到「婚紗禮服」。根據美國婚紗禮服產業協會的資料，全世界已經有高達80%以上的婚紗禮服及晚禮服都是大陸製造，不論出口或內需，都顯示大陸的婚紗產業相當龐大。

婚紗製造業為了擴大內需市場，與婚紗業者聯手再祭出「創造幸福傳承嫁紗」的Slogan，主打專屬設計的手工訂製婚紗，又讓一群高端的準新人所青睞，以訂製手工白紗禮服為品味與地位的象徵。此時，在台灣的準新人們還不知，他們所挑選的進口品牌婚紗或設計師品牌婚紗，其實這些很多都是委託大陸所製造的，實在令人相當咋舌。

2000年開始，幅員遼闊的大陸，藉著網際網路的普及，在電子商務的推波助瀾下，沒幾年光景，大陸許多產業在電子商務平台，以驚人的速度成長。再者，因之前「一胎化」政策的緣故，大陸80後、90後的適婚男女，成為消費新寵，婚慶市場不但未受「一胎化」政策影響，反而準新人們在婚慶規畫上，更捨得花錢為自己拍攝婚紗照。

大環境的刺激下，當然婚禮產業也不例外的動了起來。婚紗攝影業還帶動了周邊產業，如婚禮策畫、婚禮喜宴、禮服製造、新娘化妝、美容美髮業、花卉產業、印刷業、喜餅喜糖等，這也是大陸婚慶產業的一大躍進，其新人的婚禮模式與花樣，也愈來越奢華鋪張，讓人一座皆驚。不過由於近年「禁奢令」政策產生效果，讓此現象也回歸正常不少。

一站式婚慶服務

短短20年，電子商務在大陸已經是遍地開花，火紅到不行。筆者一位朋友不久前至大陸旅遊，友人回來後表示：「大陸現在都不用現金，幾乎都用電子支付，好神奇。」沒錯！大陸的電子商務平台已經相當成熟。阿里巴巴、東京商城、騰訊電商、天貓商城、亞馬遜大陸，這些大型電商平台陸續開始布局不斷擴張，這也是各類大、中、小型業者藉電子商務平台，可以快速再度成長最重要的關鍵之一。

當然婚慶產業者也不例外，隨便打開大陸的搜尋引擎網站，打上「婚紗攝影」或「一條龍婚慶」等關鍵字，就可以看出婚慶業者研發的電子商務軟體架構非常豐富且便利。網頁以時尚又多元化的版面來設計，並且有24小時不間斷的線上客服、微博、微信、QQ、熱線電話、線上支付享優惠及各城市連鎖服務等等環節，緊緊抓住準新人視線，隨時地為新人提供諮詢與服務，其中更以「一站式婚慶服務」的企業最為吸睛。

大陸的「一站式婚慶服務」相當豐富完整，其原因是婚慶業者看準商機，一個牽一個的將婚慶產業鏈著實地聯結在一起。像是許多婚紗攝影業者結合旅拍，合資或招商開設起酒店、大型婚宴會館、婚紗攝影基地、美容造型沙龍、禮車租借、居家裝修、婚禮布置、傢俱館、旅行社、珠寶訂製、品牌酒商、婚宴蛋糕、婚禮百貨等等，完整地結合出所謂的「一站式婚慶服務」，讓準新人們所需要的婚禮項目與商品，通通都在這裡輕鬆完成。

如此一來，這種一站式（一條龍）的合作概念與操作，不但省去新人們許多精力與時間，還能提供完整的服務，更進而打造出一對對新人們無限甜蜜的浪漫回憶。

婚攝基地規模大

講到拍攝婚紗照，大陸的「婚紗攝影基地」也是非常重要的一環。大陸的婚紗攝影基地，占地一個比一個遼闊，設計多元且豐富，有的占地幾十公頃、投資金額超過十億人民幣來建造，如同集結世界各知名景點的遊樂園般。

基地內規畫設計有地中海風情、歐式古堡、法式庭園、古羅馬廣場、哥德式大教堂、雅馬遜雨林、浪漫西班牙花園、日本櫻花大道、荷蘭風車、老上海街景、中式古代宮庭、時尚米蘭、熱情夏威夷海景、美式劇院、巴里島風情、花海等，近百種的各國風情主題式內、外場實景，想拍什麼就拍什麼，搭著高爾夫球小車，一天內可以跑遍全世界的景點。

而每一個大場景，又再細分出可進行360度拍攝的場景設計，在同時間內，可讓200組以上新人進行拍攝，完全不受干擾，所以要拍出大陸風、韓風、歐風、英倫風、復古風、文藝風、雜誌風、海島風、浪漫風格……，不用絞盡腦汁，都能拍出唯美的婚紗照，此種經營規畫，再度讓人嘆為觀止。

（薛松強／台北市）