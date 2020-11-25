台北市立圖書館因為準備採購大陸的童書《等爸爸回家》，遭民進黨市議員質疑是美化大陸防疫，「洗紅」孩童思想。然而疫情發生將近一年來，有各種大大小小的故事，都值得去認識了解，但現在台灣社會變得只能罵大陸，不能正視大陸客觀存在的表現，在「台灣價值」的政治正確扭曲下，看待對岸，更多的是傲慢與偏見。

大陸最一開始確實對疫情存在隱瞞，李文亮醫師過世就是最好例子，但之後全國總動員投入防疫所得到的成果，也值得世界正視，幾天前習近平更在G20峰會提出推行國際版的「健康碼」。對照美國現在還每日上萬人確診，大陸提出這倡議，顯得底氣十足。

在這近一年的疫情生活中，無論是政府的防疫措施、疫情對經濟的衝擊、疫情生活下小人物的故事、疫苗研發等等，都值得去認識了解，那本《等爸爸回家》就是從小人物的故事出發，描述醫護人員投入防疫工作的故事，旨在向醫護人員致敬，更多的是闡述人性的光輝。

今年5月國際護師節時，蔡英文總統說，她要向全國護理師表達最深感謝，「護理人員臉上被口罩壓出的光榮印記，將永遠留在台灣人民的心底」。今年520就職時，蔡總統也大讚醫護人員、郵務人員、藥師、便利商店店員等各行各業人員，都是防疫的無名英雄。

口罩勒痕的感動，及外賣小哥疫情下送暖的新聞，其實大陸早在今年2月就已頻繁報導，畢竟爆發疫情誰都不樂見，既然遇到了只能勇敢面對，這群第一線的醫護人員，無論是哪裡人，都值得尊敬跟感謝，而《等爸爸回家》這本書的宗旨，也僅此而已。蔡總統公開感謝醫護人員，面對疫情，更應該多一點人性與關懷，少點政治。