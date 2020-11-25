通傳會否決中天新聞換照一案，嚴重戕害言論自由，唯傳播學界及法學界仍多「變色龍」，紛紛撰文發聲為NCC護航辯解。變色龍們辯護的主流主張認為，根據《衛星廣播電視法》的相關規定，新聞台並非萬年執照，定期換照乃依法行政，NCC的決策，有理，且無關新聞媒體的言論自由。

此說詭辯矣！最大的盲點和誤謬在於：同屬新聞媒體，報紙雜誌等紙媒體，並無換照之規定，何以廣電媒體卻須定期換照？紙媒體能享有100％的言論自由，廣電媒體卻只能享有執政黨和政府允許的言論自由？廣電媒體的所有權人不同，享有的言論自由也有差異？不同的媒體，享有不同尺度和標準的言論自由，難道台灣媒體的言論自由，也是「一國兩制」甚至「一國多制」？

廣電媒體定期審議換照，源自廣電三法及其相關規定，但是，廣電三法有沒有違憲的問題呢？《中華民國憲法》第7條載明：「中華民國人民，無分男女、宗教、種族、階級、黨派，在法律上一律平等。」第11條則說「人民有言論、講學、著作及出版之自由。」

換言之，中華民國國民，無論其宗教信仰、種族、黨派、也無論其是否在媒體工作，也不論其在廣電媒體還是紙媒體工作，所享有的言論、講學、著作及出版之自由，法律上所享有的權益，就應當一律平等，怎麼會因為在廣電媒體工作，他們的言論自由、新聞自由就受到了特定年限的限縮？

不僅如此，廣電三法還將廣電新聞業者的董監事資格、總經理資格履歷、股東背景、經營成效、製作內容、排頻、區塊甚至頻道價格、月費等等，鉅細靡遺地加以管控箝制。這樣的管控箝制，未見於紙媒體，也沒有實施於新興的網媒、通訊傳媒如LineTV，AppleTV以及OTT平台。廣電三法對廣電業者的箝制與管控，違背了憲法人人平等的精神，限縮了廣電業者言論、講學、著作及出版的自由，是嚴重的職業歧視。

更讓人啼笑皆非的是，NCC遂行換照審議時，大量參考了所謂觀眾的檢舉內容和數量，這樣的作法，等同於煽動不同意見的族群霸凌另一群人，並某種程度地限縮了他人的言論自由。這不僅有違人人平等的原則，且將陷社會於相互對抗、相互敵視的危機之中。

簡單說，廣電三法與其相關行政命令所構成的「法網」，徹頭徹尾是一套違憲的法規。那麼，NCC根據違憲的法規，對中天換照做出的裁決，以及對其他廣電媒體所做的任何裁罰，還有正當性嗎？

當然，為NCC辯護的變色龍們，定然會用兩點理由來駁斥廣電三法違憲的論點。一是廣電頻道是公共資源，不容濫用。二是廣電三法未修訂前，惡法亦法，依法行政有其正當性。

無線頻譜確屬公共資源，根據憲法的平等原則，屬於公共資源的無線頻譜應該公開競價拍賣，以求機會均等。包括中天新聞在內的衛星頻道及有線廣播電視頻道和系統，純屬商業頻道，與公共資源毫無關係，其經營管理早應全面自由化，讓市場機制和觀眾的遙控器來決定各個頻道的存活與轉型。

然而，廣電三法和NCC目前的政策行為，既不敢捋無線頻道既得利益的虎鬚，也無能開放衛星頻道和有線電視系統的市場競爭。如今，NCC否決了中天換照申請，主委護駕公廣集團進駐，非但搞不定其他頻道代理集團，又鬧出總統府在後授意的「腥聞」，足見在嚴管的廣電產業裡，只有利益之爭，沒有言論的自由。

其次，如主張「惡法亦法」有理，那麼，動員戡亂時期的戒嚴法系，不也是惡法亦法嗎？何以事隔幾十年，民進黨要推動所謂的轉型正義呢？說穿了，NCC撤了中天的照，變色龍們拍手叫好，只因為他們根本不在乎所謂的言論自由、新聞自由，他們將中天換照一案視為「敵我鬥爭」，既然是敵我鬥爭，當然不會將言論自由授予敵人了。

惡法非法，廣電三法是台灣解嚴後的黨國威權主義的餘孽，違憲的廣電三法至今猶存，一是行政機關的便宜行事，一是立法機關的怠惰無能，一是廣電業者的噤若寒蟬。唯有廢了廣電三法，才能證明中華民國有別於中國大陸，是個遵行憲法，捍衛言論自由的國家。

（作者為資深媒體人，曾任有線寬頻產業協會理事長）