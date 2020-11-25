國家通訊傳播委員會（NCC）決議駁回中天新聞台換照申請，《中國時報》、《聯合報》與《蘋果日報》的社論，紛紛發聲捍衛新聞自由。NCC否決中天新聞台的換照，擺明是與反映民意主流的媒體對著幹。

蔡總統說「NCC是獨立機關，我們不會介入。」還說，「這是我不變的態度」。台灣民意基金會24日公布民調，高達68.4%的民眾不相信NCC是不會受政治力干預的獨立機關。該會董事長游盈隆表示：「NCC作為政府獨立機關，但會受到政治力干預的印象見解是台灣人常識，也是社會共識，不管總統府或行政院對民意是不知道，還是遲鈍盲目，堅持對民眾稱NCC是獨立機關，決策不受政治影響，民眾只會覺得是瘋子，因為這是不可能的事情，公信度非常少！」

台灣新聞自由受到NCC的干預，彰顯了當前憲政的日益惡化。而值得國人特別警惕的是，蔡英文總統所涉假學歷「竊國」訴訟案，紛紛擾擾1年多後，至今未見司法釐清，以致在異化不良的憲法架構下，有權無責的蔡英文，可以恣意任命在新北市長敗選的蘇貞昌為行政院長，進而操控NCC主委及委員的提名，讓NCC的實質民主正當性與獨立性，受到社會的強烈質疑。

尤其明顯的是，蘇貞昌去年剛就任閣揆，就粗聲開罵，迫使NCC前主委詹婷怡悽然辭職。今年4月30日，改提陳耀祥為NCC主委、翁柏宗、林麗雲、王維菁、蕭祈宏等人為委員，讓宛如行政院立法局的立法院，照案同意，而埋下了今日NCC假獨立機關之名，重傷新聞自由的憲政惡行！。

不只NCC的組織不義，在駁回中天新聞台換照申請案的審議程序，也非常偏頗。如在NCC聽證會上，主持的NCC委員，20多次駁回中天新聞台代理人的發言要求，視當事人權益如無物，嚴重違反行政程序法第61條：「當事人於聽證時，得陳述意見、提出證據，並得對機關指定之人員、證人、鑑定人、其他當事人或其代理人發問」之規定。

又中天是衛星電視，根本沒有使用「頻譜」公共財，NCC對僅使用「頻道」私財產的中天電視台不予換照，顯有違反憲法第15條保障人民財產權之規定。

對照NCC的敗壞新聞自由民主價值，蔡英文主政這4年多來，在監察院長陳菊及監察委員的提名、行政院長蘇貞昌的任命、對大法官呂太郎的叫罵、破壞憲政分際的宣布進口美國有毒豬牛，以及藐視憲政責任的不到立法院報告，也正如司法院長許宗力在釋字第680號解釋協同意見書中所說，「在一黨獨大、強人政治及威權統治的政治現實下，行政、立法間的權力互動呈現強行政、弱立法的態勢」，以致台灣會有如德國威瑪共和國晚期，立法對行政之控制名存實亡，乃至逐步陷入獨裁，邁向民主衰敗之境遇。（作者為東海大學法律系退休教授）