第57屆金馬獎在上周六正式落幕，81歲的「國民阿嬤」陳淑芳破紀錄以電影《孤味》以及《親愛的房客》同時拿下金馬獎的最佳女主角以及最佳女配角。得獎名單公布以後，總統蔡英文就在臉書上發文恭賀陳淑芳。不過就在金馬獎頒獎典禮的隔天，以「反毒豬、反雙標、反黨國」為名的2020年秋鬥遊行在凱達格蘭大道上舉行，然而針對參與這場遊行民眾的不安、吶喊、訴求，蔡總統卻是冷處理。難道對蔡英文來說，向人民對於萊豬的食安疑慮以及對於執政當局拒絕溝通的恐懼，更不值得她回應嗎？回想2016年蔡英文當選時所說的「謙卑、謙卑、再謙卑」，實在令人唏噓。

2013年1月13日馬英九連任總統後的第一年，民進黨以「要生活、要民主、要改革」為口號，「換內閣、反媒體壟斷、召開國是會議」為主要訴求，發起了「火大遊行」的活動。蔡英文在台上以台語，向民眾喊話說：「我們站在這裡就是要跟總統說，他的承諾我們都記的牢牢的。他不可以欺騙人民。如果我們不站出來，他還以為人民都很好騙；我們站在這裡就是要跟執政者說，人民是不可以被欺騙的，我們記住他每一個承諾，大家說對不對？」

是不是突然有一點歷史正在重演的既視感？話中包括「對人民的痛苦沒感覺」、「自我感覺良好」、「不可以欺騙人民」，因為「人民記得執政者的每個承諾」，這些話要拿到7年後的今天來形容蔡政府似乎一點違和感也沒有。換個比較諷刺的角度來說，或許蔡英文和馬英九在當時的立場和職位雖然不一樣，但她搞不好是最懂馬英九心情的人。她對馬英九的批評，未必是她真的觀察到的馬英九，而是理所當然地把自己投射在總統的位置上，講出了她覺得如果自己坐在那個位子上，她會有怎樣的心態、會做出怎樣的舉措。

所以若干年後，當她自己當上了總統， 而且也跟當時的馬英九一樣，進入連任的第二任期，並且若合符節地成為了她當時口中批評的那個會被人民走上街頭抗議的執政者。不知道7年前的蔡英文如果看見現在的蔡總統，會不會也發表這麼一篇「激勵人心」的演說？

（作者為口譯工作者）