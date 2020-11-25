近日，新科立委高嘉瑜，因為替居住正義說話，卻被爆料旗下有房一事，引來巨大爭議。受輿論砲轟就算了，連親綠名嘴周玉蔻，以及前總統府副秘書長姚人多都群起抨擊。然而眾人的圍剿僅只對高造成極小損害，高嘉瑜一則家裡很亂的臉書PO文，馬上把輿論帶歪到討論她的個人生活。儼然有人氣越打越旺的趨勢。

民進黨人討厭高嘉瑜，可以理解。政黨畢竟是一個接近幫派的組成，論資排輩，講求紀律與團隊精神，是每一個政黨都會要求的東西，這方面高嘉瑜在黨內人士眼中，確實嘴臉很難看。

比方24日受訪時，高先是說：「自認可能得罪了藍綠不少人士，不過在這樣的追殺之下若還能存活，未來參選台北市長的機會將更大。」之後馬上補充：目前才剛選上立委，「2022真的不用把我當作假想敵」，一整個此地無銀三百兩。

同一天內湖高中學生到立院參訪，高嘉瑜面對學生面前提問民進黨對萊豬立場，在回答問題前也先聲明「因為我都被說不是民進黨的，所以由我來回答可能會被說不能代表民進黨看法」，酸了民進黨一把，讓學生笑翻。

然而，無論民進黨人看了再不爽，高嘉瑜不守「幫派幫規」的事，終究還是只有幫派中人在乎。在蘇內閣日益陷入施政爭議，「討厭民進黨」之勢儼然再起之時，高嘉瑜的特立獨行，能營造出一個「雖然是綠的，但出淤泥而不染」的品牌，而這對她角逐2022台北市長是非常有利的。

這就為國民黨帶來難題，表面上國民黨可以為民進黨內鬨而欣喜，但要是最後高與民進黨大和解，或是假裝不合但私下諒解，那麼「出淤泥不染」的高嘉瑜出馬選北市長，享民進黨行政資源卻不擔負民進黨執政包袱，那國民黨2022台北市長就會非常難選。

可能有人會說2022年民進黨台北市長是要讓陳時中選，他人氣更高，輪不到高嘉瑜。筆者曾在5月14日發表拙作〈陳時中會選台北市長，甚至總統嗎？〉一文，裡面強調陳時中未必滿足於直轄市長之位，瞄準的可能是2024總統大位。

但現在距那時候已半年，陳時中深陷萊豬爭議，接下來又有健保費漲價。除非陳時中明年疫苗接種搞成功，讓台灣拿到又快又好又多的議題，要不人氣要繼續高檔是很難的。

再者，陳時中「心臟裝支架」、「三高有點問題」的健康狀況，能否應付選舉高強度壓力，也是一個問題。就算陳時中真的能熬到2022仍享高人氣他現在並非台北市政治人物，也未必要選擇台北，新北或台中都是他可能選擇。

總而言之，所有有意角逐2022台北市長大位的在野黨，都要謹防高嘉瑜效應。現在高嘉瑜擺明複製當年柯文哲「藍綠都打我=我才是正義，礙到大家共同利益」的路線。在野黨不應中計，應「民進黨越打高嘉瑜，我偏不打」、「不但不打高，還要挺她，讓她難做人」，沒事多去挺高嘉瑜的法案，讓綠營選民對高質疑更多，讓高更裡外不是人。

面對高嘉瑜這等投機又得意忘形的政客，還有什麼都作得出來的民進黨，在野黨真的該超前部署，繃緊神經了。

（網路媒體工作者）