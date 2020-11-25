美國總統大選應已大勢底定。拜登受到選民支持，除了來自於各州固有對民主黨的擁護者外，同時也來自於對川普的狂人作風不滿的民眾。

然而令人驚訝的是，縱使川普說話經常毒舌，甚至無的放矢、過於激進，即使川普在防堵新冠疫情方面不力，甚至自己都染病了，但仍然有一大票死忠支持者。在這場總統大選中，川普或許最終未必能夠獲勝，但是他絕對是死命纏鬥到最後一刻的候選人。而這樣的現象也不禁令人想問，美國民眾為什麼那麼支持這位「狂人」？

相較於大多數注意形象、說話穩健的總統，川普雖然顯得躁進、管不住自己，卻反而讓人覺得有種「莽撞的真誠」。重點是，川普的倨傲強硬，是用在維護美國利益上。這種「美國至上」的基調，讓川普的「狂」成為了他接地氣、引起藍領階級共鳴的特質。比起那些委婉、折衷的政治手腕，川普的強勢雖然顯得難以捉摸，但不按牌理出牌，反倒解決了許多難以處理的問題。

當外交、政治無法兩面討好時，那總要有人扮黑臉。此時川普的狂狷，竟塑造了他為美國人出頭的英雄形象。如《華爾街日報》分析，在中國問題上，川普敢與中共強權硬幹，鐵腕處理華為爭議，逼迫中共改善封閉市場、不公平補貼、盜取智產權等問題，這與過去各國對中所採取的迂迴手法截然不同。

當然，他的作法引發了不少問題，也令美中關係降至冰點。然而在「美國優先」的基調下，基層民眾反而覺得川普有魄力，能夠解決問題。

此外，川普甫上任，就跟當時的聯邦眾議院議長萊恩（Paul Ryan）、參院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）推動美國30年來最大規模的減稅法案，對美國人而言，他實現了選舉政見。而在2020選舉，他持續倡議減稅，這樣的方向也比對手看似溫和、但其實更有利於財團的稅務政策來得友善得多。

2016年川普當選第二天，道瓊指數盤中創下18873點歷史新高。這或許是慶祝行情，但在川普財稅改革之下，海外美國企業資金回流，終於在2017年突破道瓊歷史最高紀錄。川普增加開放美國石油與天然氣能源生產，降低對進口石油依存度，製造了許多高薪就業機會。2019年9月美國失業率3.5%，是半個世紀以來最低。

川普行式風格引人反感，他對於種族、性別的言論，也令許多族群反彈；再加上新冠疫情肆虐，而政府處理不力，也造成民眾不信任。然而即使如此，川普仍然贏得了出乎意料的票數，這顯示美國民眾對他有特殊的「寵溺情結」。川普彷彿「美國之子」，深受民眾溺愛。

川普的狂，降低了民眾對於他的期待。一般人並不會期待川普言行中規中矩，反倒是他的狂態，成為了媒體、民眾茶餘飯後的娛樂話題。美國人更在意的是，在這個亂世之中，總統這位狂人如何霸氣地壓倒各國，為美國人出一口氣。

納瑟．根米(S. Nassir Ghaemi)在《領導人都是瘋子：第一本解析領導特質與精神疾病關聯的機密報告》這本書中，講述了甘迺迪、林肯、邱吉爾、甘地這些優秀領導人其實都有精神問題。有趣的是，在國家面臨重大考驗的關鍵時刻，某些「狂」的特質，反倒成為了解決危機的鑰匙。例如憂鬱症會加強現實感與同理心，躁鬱症會引發創造力，而輕躁症則使人產生順應力。看看川普，是否也具有這些特質呢？

柏拉圖說：「我們都有某種程度的瘋狂，那是我們創造力的養份。」這並非鼓吹「瘋狂」，而是我們必須思考，從美國乃至台灣、菲律賓、北韓等地區，為什麼接踵出現狂人政治、狂人政治？這是否表示，民眾早已厭倦那些只會講空話、做形象的政客，反而期待那些行事風格也許引發爭議，但卻更真誠、更能解決問題的人呢？這值得我們深思。

（作者陳徵蔚為健行科大應用外語學系副教授）