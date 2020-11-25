長榮大學馬來西亞籍鍾姓女大學生遭梁育誌殺害案，鍾女父親日前在馬國直接引用蔡英文總統給家屬的慰問信，證明鍾女遇害是我政府疏忽所致，要求國賠且2為凶嫌判極刑，不判死將爭取引渡。鍾父的沉痛呼籲，內心之悲憤非局外人能體會，這件國際矚目命案足以戳破國人廢死迷思。

廢死運動近年成為國際人權運動指標，去年在聯合國大會上，多達121國支持暫停執行死刑決議案，另有35國反對、32國棄權。馬來西亞與我國一樣都有死刑，兩個國家近年都在國際廢死運動潮流中，司法改革慢慢朝廢除死刑為最終目標。

馬來西亞法定死刑可分為刑罰唯一死刑，和作為最高刑罰的死刑兩種，類似梁育誌預謀謀殺且先性侵再殺人罪刑，就足以構成唯一死刑罪；反觀我國《刑法》第271條雖明定殺人者，處死刑、無期徒刑或十年以上有期徒刑，近年因綠營支持廢死者發揮實質影響力，連司改國是會議都避談死刑存廢，致殺人罪判死刑個案愈來愈少。

蔡英文總統執政4年多來，雖沒有公開宣示廢死，廢死幾乎成了司法界潛規則，殺人判死刑難、執行死刑更難。這4年多期間法務部只執行2名死刑犯，迄今還有39名死刑犯待執行。這些死囚的司法救濟途徑大都已走完，卻因政府未依法執行，造成被害人家屬苦痛，死囚也因求生不得、求死不能，同樣飽受煎熬。

鍾女父親深諳我國廢死聲浪比馬國高漲，即使馬來西亞與台灣沒有簽訂引渡協議，且梁育誌是中華民國國民在台灣犯罪，我國具司法管轄權，依法絕不可能讓馬國引渡梁嫌受審，鍾父依然悲痛與律師召開記者會，公開提出3項訴訟及國賠，同時要求對梁嫌處以極刑，否則將援引馬來西亞法律程序引渡。

鍾女父親的公開喊話，最能感同身受的應是小燈泡媽媽、時力立委王婉諭。小燈泡案震驚全國，訴訟期間王婉諭從不遮掩其挺廢死立場，但在高院更一審最後辯論時，忍不住淚崩法庭，以身為受害女童媽媽心情，公開請求法官判處兇嫌王景玉死刑，最後王嫌仍以曾罹患精神疾病為由，無期徒刑定讞逃過一死。

王婉諭會淚崩請求判處極刑，就是為避免凶手再犯，讓其他小孩平安長大；女大生鍾父心情何嘗不是這樣，為避免未來其他女大生受害，鍾父的隔海呼籲是何等的沉重。

司法獨立是審判核心，任何人都不能干預，但女大生命案重創我國形象，台南市長黃偉哲在議會答詢時明確指出，他個人主張梁育誌應該要判死刑，並加碼表示39名死刑犯應趕快執行。

司法官尊崇的正義女神，是法律基礎的公正道德象徵，女神手持的劍是懲奸除惡的制裁之力，而天平則代表公正的審判。面對鍾父隔海訴求判處梁育誌死刑，長期支持廢死的蔡英文總統及廢死推動者，是否也應將心比心，如果被害人是你的至親，「依法判決、執行」應是最公正的審判！

（作者為資深媒體人）