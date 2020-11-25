11月10日，當美國輝瑞公司完成第三期人體試驗，搶先全球公布其疫苗效力達90%時，俄國不甘寂寞也於11月12日自誇其「衛星五號」疫苗有效率為92%；隨後11月16日，美國莫德納生技公司宣稱其疫苗有效率為94.5%；11月20日英國牛津大學公布，其與該國AZ疫苗公司合作的疫苗，老年人保護力可達99%；11月19日，中國官方不讓歐美專美於前而宣稱，該國有5款疫苗都已進入第3期人體試驗，已證明相當有效云云。當這些業者面臨上市競爭壓力下，除大力吹噓其疫苗有效性外，是否會淡化或忽視疫苗的副作用呢？

幾乎每家疫苗廠不諱言會承認，疫苗只會造成少數人有輕微的副作用，包括注射部位疼痛、發燒、頭痛、疲倦、肌肉酸痛等，保證很快就恢復云云。輝瑞和莫德納公司製造的是mRNA新冠疫苗；英國牛津大學、俄國、中國軍科院等為腺病毒載體疫苗。這些新冠疫苗只是迫於疫情嚴峻，藉由基因重組技術快速研製，趕鴨子上架下的產物。全球目前都沒有一種上市人用疫苗是用mRNA或腺病毒載體技術製造的，這些新冠新興疫苗全面施打於全球老幼婦孺各年齡層，就像一場大規模人體試驗場，究竟會發生什麼事呢？

防疫中心指揮官陳時中信心滿滿表示，台灣已參與COVAX採購平台，並和美國輝瑞、英國牛津疫苗業者都曾聯繫過，將可買到一定量的疫苗；指揮中心發言人莊人祥也說，我國至少可以取得460萬劑疫苗。筆者認為陳時中急於向國人交待，選購的就是歐美疫苗，賣方說有效也不再度確認，再者，有否邀請國內專家評估這些新興疫苗對國人的安全性呢？

依疫苗學的理論，輝瑞mRNA疫苗注射人體後，疫苗中的mRNA，必須遞入人體多種細胞內，進一步製造病毒蛋白，釋放細胞外，刺戟淋巴系統製造抗體，人體才可獲得保護力。但也極易誤進神經細胞內，引起炎症反應而造成病變，如引起急性發炎性神經病變（GBS）。因此需要經過長期的觀察來判定疫苗的安全性。

至於英國牛津腺病毒載體疫苗，為全球首度以非洲黑猩猩腺病毒為載體，將新冠病毒S基因片段附載於腺病毒上，注射人體後，藉腺病毒進入人體細胞內，製造新冠病毒的S蛋白，刺戟免疫系統產生抗體。中、俄腺病毒載體疫苗，應用的腺病毒為人類鼻腔中常在的病毒。非洲黑猩猩腺病毒已經人工修飾，可說是一種基因缺損病毒，對人體無害，但強制打入人體內，誰敢保證其對人類無害呢？

雖說現代疫苗安全性高，但還是有一定的風險，防疫中心開始對國人施打歐美新冠疫苗前，應明確告知民眾。

（作者為前台灣省家畜衛生試驗所所長）