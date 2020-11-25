接續11月15日《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）正式完成簽署之後，11月17日APEC部長聯合宣言通過進一步推動區域經濟整合，包括亞太自由貿易區（FTAAP）議程的工作，藉由推動「APEC後2020願景」，希望於2040年前打造開放、動態、強韌、和平的亞太社群。顯示在2018年底《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）生效後，東亞與亞太區域經濟整合風潮已然再起的趨勢。

推動區域經濟整合深化區域內投資與貿易之效益已不待言，此亦為世界貿易組織（WTO）在區域貿易協定蔚為風潮時，採取開放態度的主要原因。藉由雙邊及多邊貿易協定，深化彼此之間的經貿往來，破除各國及區域之間的貿易及非貿易障礙，本是協助全球經貿自由化及便捷化的好方法。

國際知名智庫彼特森國際經濟研究所（PIIE）持續關注亞太區域經濟整合趨勢，早已得出CPTPP及RCEP對於全球實質所得為正面效益的結果。在美中貿易戰之後，則強調CPTPP與RCEP的簽署確能彌補貿易戰帶來的損失。雖然PIIE報告中顯示，在美國退出TPP之後，經濟規模的確不若RCEP，因而得出RCEP生效對全球及區域內的經濟效益大於CPTPP的結果，且進而苦口婆心提及美國從跨太平洋夥伴協定（TPP）撤出後，使東亞區域貿易協定向內審視，加速該地區與美國經濟脫勾，RCEP和CPTPP將降低東亞貿易成本，從而建立一個以區域為中心，甚至是以中國大陸為中心的東亞經濟。

RCEP簽署後成為全球最大的巨型貿易協定，前三大經濟體中的中國大陸與日本亦因RCEP建立自貿關係，RCEP生效後區域內90%以上的貨品貿易將在10年內實現零關稅；服務貿易方面，日本、韓國、澳洲、新加坡、汶萊、馬來西亞、印尼等7個成員已採負面清單方式承諾，中國大陸則將在協定生效後6年內轉為負面清單；投資方面，RCEP15國則全採負面清單。上述貨品貿易、服務貿易及投資等市場准入進一步開放，預期將可進一步促進外資考慮進駐RCEP投資，深化區域內經貿往來，為區域內企業帶來新商機。

自11月初拜登當選後各界論及美國可能重回TPP、RCEP順利於11月15日簽署完成，APEC部長會議亦將重推亞太自貿區（FTAAP），我們已經可以預見明年台灣將面對新一輪的亞太區域整合。台灣對RCEP成員的貿易互動密切，通常隱含著彼此產業鏈結深厚及投資頻繁，加上美中貿易戰、科技戰及疫情影響，政府亦積極推動新南向政策，未來與成員之間的經貿互動只會更密切。

因此，除了持續支持APEC推動FTAAP之外，在CPTPP及RCEP均設有進入條款、開放供任何國家或單獨關稅區加入之下，台灣仍應把握任何可以加入區域經濟整合的機會，深化台灣與區域內夥伴關係，便利企業運用投資帶動貿易模式，鞏固台灣在全球產業供應鏈上之地位。

（作者為台灣經濟研究院研究九所所長）