正當兩岸關係空前低迷緊張之際，陸委會主委陳明通在日前舉辦的台美智庫研討會中，重申蔡英文所提：「維持兩岸穩定是兩岸共同的責任，兩岸應在對等尊嚴原則下，促成有意義的對話。」陳明通還呼籲大陸當局，應發揮彈性、智慧與創意，讓兩岸善意持續累積，尋求溝通對話可能，以減少誤判，共商和平相處之道。

從陳明通以上的發言可以看出，民進黨政府亟盼能在不承認「九二共識」的情形下，盡速重啟兩岸對話的機制，以緩和當前嚴峻的兩岸對立。筆者上周末在大陸參加一個兩岸文化交流活動的機會，與北京負責對台工作的高層官員談到了如何在不承認「九二共識」的前提下，重啟兩岸當局對話的可能。

這位官員認為兩岸關係的確微妙敏感，但是要舒緩也非難事。如果民進黨不願意承認「九二共識」，大可以「反對台灣獨立」與廢除「台獨黨綱」的鮮明立場，得到大陸當局的認同。兩岸重啟對話機制，乃是水到渠成，再自然不過的事了。

他覺得民進黨當局在兩岸關係上是充滿權謀，說變就變，毫無誠信可言，這才是兩岸關係低迷緊張的根本原因。他舉出經濟部長王美花在立法院對台灣未能參加RCEP 自貿協定信口開河的說，就是因為台灣不承認「一國兩制」的「九二共識」造成的後果。事實上，大陸當局在兩岸關係發展的過程中，一直秉持審慎的態度，從來不會提到「中華人民共和國」，就是避免刺激台灣人民，而都是以大陸、台灣彼此稱呼。他也承認大陸是在國際上提到過「中華人民共和國是代表中國的唯一合法政府」，可是這是說給外國人聽的，不是說給台灣人民聽的。只是民進黨政府據此擴大解釋，認為承認「一個中國原則」就是承認台灣是「中華人民共和國的一部分」，如此任意扭曲解釋又何以累積善意呢？

對於北京當局是否在擬定「頑固台獨分子」清單一事，他表示其實台灣絕大多數都是「投機台獨分子」，他們的政治立場與政治取向都是隨時可以改變的，不足為懼。因此這個清單是很難產的，也很難得到定論的，只是期待台灣仍然主張台獨的少數分子能早日覺醒，認知台獨是絕不可行的絕路。

從以上的談話可知，要重啟兩岸有意義的對話，有許多的方法與途徑，只要民進黨當局願意，大可從可能的選擇中有所取捨。尤其蔡英文多次強調要依據《中華民國憲法》與《兩岸人民關係條例》的規定，來執行兩岸政策，如此承認「一個中國原則」或「反對台灣獨立」，又有何困難呢？

回想公元2000年時，台灣首次政黨輪替之際，陳水扁總統為了舒緩緊張的兩岸關係，提到總統最大的職責不只是不求戰、不畏戰，而是要避戰。又組成跨黨派小組，研擬出以憲法回應大陸的一中原則。時任陸委會主委的蔡英文也以兩岸在經濟與文化的相近性，台灣未來前途只有一種選項，就是應與大陸建構有意義的政治關係。如今雖時移勢易，然而當時他們兩位的主張仍然是經得起考驗，值得重視與實現的見解。

因此，要重啟兩岸有意義的對話，主動權是在民進黨當局手中，真正需要發揮彈性、智慧與創意的是蔡英文，不是大陸當局。要想化解兩岸低迷緊張的關係，實在不過是一句話而已，民進黨政府何苦捨易求難、不求己而求人呢？

（作者為國立高雄科技大學前校長）