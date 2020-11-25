今年9月28日，中共政治局會議通過《中國共產黨中央委員會工作條例》共35條。這是中共「黨的建設」新布局，旨在強化對國家與社會的一元化領導，並強調「黨國體制」對政治、社會各領域的全覆蓋指導。這凸顯了中央集權的新趨勢。

1939年毛澤東著文指出，統一戰線、武裝鬥爭與黨的建設是中共戰勝敵人的「三個法寶」。目前，中共對台的統戰策略面對民進黨政府的全面扺制，再加上中美關係的惡化，和平統一遙遙無期，大陸內部主張武統的聲浪甚囂塵上，這是武裝鬥爭接續統戰繼起的凶兆！台灣將如何面對戰爭的威脅，如何化危為安？著實啟人憂思。

就在這樣的時空背景下，中共公布《工作條例》，強化黨的建設，三大法寶接連上場。其目的在鞏固黨中央的領導權威，並統一思想與決策方向，以因應變局。《工作條例》第23條明揭指出「按照集體領導、民主集中、個別醞釀、會議決定的原則」，對重大問題作出決策。另外，它也明定由總書記在「議程設定」上負起主導角色，積極進行戰略部署；藉以因應變動不居的世局，並對中美博奕、兩岸形勢與國際關係，進行有效管控。

此外，中國大陸正積極推進在農業、工業、國防、科技之外的第五個現代化──「治理體系與治理能力現代化」，而如何強化黨的領導能力、樹立廉能公正的政治權威，並促進現代化目標的全面落實，厥為其中要務。這不但是對中國特色社會主義制度的一大挑戰，也是對2035與2049這兩個時間表的實質考驗。這既是對美國「重返亞洲、圍堵中國」策略的具體回應，更是對參與「一帶一路」發展中國家的重要示範。

由此看來，2020年確實是大陸改革與發展的分水嶺，也是攻堅克難的里程碑。但究竟如何才能落實第五個現代化任務？

首先，必須進行機構調整，將國家監察委員會和國務院審計署、信訪辦等機構整合，形成從接受陳情、調查民隱、整飭官箴、反腐肅貪到防杜懶政、激勵善治的全方位監督機制；也就是在目前雷厲風行的調查貪腐、整治政風等任務之外，進一步積極監督預算執行、促進施政績效、落實善治善政；這才是治理體系與治理能力提振的關鍵。相反的，如果只著重表面形式，專務形象工程，卻造成冗員充斥、公帑虛擲，恐難成事。

其次，必須就政府資源配置進行全盤檢討，落實輕賦簡政之策，務期人盡其才，物盡其用、地盡其利，免生滯礙。大陸近期為落實脫貧目標，在四川省出台「綠色指標、易地流轉」政策，成效顯著。但另一方面，卻也出現一些藉扶貧貪腐的現象，凸顯了資源配置失當、虛矯浮誇之弊，亟待導正。

第三，必須重視民間社會的自主創新能量、激化民營經濟活力、藏富於民，讓來自民間的活水促進治理體系的改革，這是「自下而上」的激勵，也正是第五個現代化的成敗關鍵。

（作者為中國文化大學教授）