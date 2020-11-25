近日大陸網路熱傳英國駐重慶總領事史雲森（Stephen Ellison）救起落水女生的影片，不僅大陸網民好感，大陸外交部長王毅也致信感謝、發言人趙立堅特意「點讚」。這看似是一個由意外引發的軟性時政話題，背後卻蘊含著大陸與西方國家關係全面緩和、回暖的訊號。

事實上，英國政府在大陸網路社群「博感情」，早在一個多月前就已開始。新任英國駐華大使吳若蘭（Caroline Elizabeth Wilson）在今年10月抵達北京後，上傳了多則影片，以VLOG形式記錄其在北京接受隔離檢疫、核酸篩檢的全過程，以及參訪上海、深圳的記錄，包括體驗大陸高鐵、遊覽外灘、乘坐深圳綠能公車等。

吳若蘭的影片在大陸網民間普遍引起正面觀感，幾乎每一則影片觀看次數都破萬，不僅僅是因為吳若蘭熟稔中文、在20年前就在大陸工作，更是因為吳若蘭在影片中都以欣賞、肯定的態度評價大陸的發展變化，以及大陸防疫的出色成效。

過往，西方駐華使節打「漢語牌」或「親民牌」的不在少數。最典型的莫過於華裔美國大使駱家輝，如自費搭經濟艙、買街邊小吃等。但由於駱家輝等人對大陸體制持批評態度，或多次介入大陸敏感人權議題，被大陸輿論解讀為「高高在上」或「別有用心」，故這些親民舉動被許多人批評為作秀、虛假。

尤其近年來西方對大陸戒備心不斷上升，美國又宣告對陸「接觸」失敗，這種負面心態在今年更是因所謂「戰狼外交」而加劇。受川普利用疫情指責中國、歐美傳出向大陸「索賠」等影響，大陸網民一直認為西方政界對大陸疫情持負面和惡意態度，而吳若蘭客觀正面的言論，顯然讓大陸網民眼前一亮，更增加了對英國的好感度。

當然，吳若蘭在大陸拍攝的影片，多多少少具有英國官方宣傳的政治成分，裡面也有「親民秀」的外交策略考量，但影片中吳若蘭對大陸流露出的欽佩和讚許，是不加掩飾、沒有絲毫偽裝的。耐人尋味的是，吳若蘭在2012年至2016年擔任英國駐港總領事，而香港問題正是當前中英關係的突出矛盾，親身體驗過「一國兩制」的這位「中國通」，是否會更加理解北京的心態和考量呢？

很顯然，英國官方對大陸抗疫、經濟、環境的正面評價，代表了西方國家願意務實和尊重大陸現行體制的重大轉向，這背後更有大陸與西方關係結構性變化的驅動。以中英關係為例，倫敦去年已經躍居最大離岸人民幣交易中心，兩地資本市場「滬倫通」正在研擬之中。而中德關係更能說明問題，年初疫情「重災區」湖北恰好是德國汽車產業鏈不可或缺的基地，但大陸很快解決湖北疫情，迅速復工復產，等同於「救」了德國的產業支柱，這也是德國並沒有附和美方「中國負責論」的重要原因之一。

西方對「中國崛起」向來五味雜陳，川普上任後對北京的「亂拳」又加劇了大陸與西方「文明衝突」的悲觀預期。然而，隨著川普的狼狽敗選，大陸順勢搖起全球化大旗，讓西方務實派調整對陸政策找到了台階。除了英德法等歐洲國家希望緩和與大陸關係，美國「小弟」澳洲、紐西蘭也毫不猶豫參與RCEP，不知還沉浸在「全世界都在反中」幻想裡的台灣，何時才能清醒地看看真實的世界？

（作者為智庫研究員）