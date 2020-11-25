衛福部長陳時中說，他的口袋裡「已經」有疫苗了，但是這些疫苗是什麼藥廠的不能說，數量有多少也不確定，至於這些疫苗何時可以真正進來台灣，陳時中更是不願多談，只強調一切都在談判中。

疫苗採購最多不過是還在談判的階段，但陳時中不但說他的口袋裡已經有了，而且一副馬上就可以為國人施打的樣子，看來他的口袋簡直是比多啦A夢的「四次元口袋」還要更神奇、更魔幻啊。

自從東洋和德國BNT的合作破局後，陳時中就突然躍上疫苗的舞台，時不時放出有關疫苗的利多。然而，仔細聽聽陳時中有關疫苗的談話，都只是一堆不切實際的廢話。

例如，他說，「口袋裡已經有疫苗了，只差沒有付訂金而已。」立刻成了笑話，不少網友接龍：「我已經預訂好勞斯萊斯，就只差付訂金了。」、「我已經要跟世界小姐結婚，就只差她點頭答應了。」新冠疫苗全球都在搶，就算付了訂金都還不見得可以很快取得，何況台灣連訂金都還沒有付，陳時中完全就是亂扯一通。

或許是發現這種說法實在太誇張，近日陳時中又改了口，說已付「一部分」訂金，目標是要取得1千萬劑的新冠疫苗，加上之前向COVAX採購的疫苗，目前至少有接近1500萬劑的疫苗掌握在手中云云。陳時中不肯透露相關細節，然而他話中的「目標是」、「至少有」、「掌握在手中」等等，聽起來實在是不怎麼牢靠。

目前國際上可以跟買方談判銷售的藥廠就那幾家，陳時中何必故作神祕，又說不出個所以然來。說穿了，他根本也沒什麼把握，一切都只是吹牛的話術而已。