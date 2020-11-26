無色覺醒》王丰：強進萊豬！強關中天！蔡蘇體制歷史留名！(圖/總統府提供)

歡迎收看《無色覺醒》言論視頻節目第770集播出，由主講人王丰先生綜合評論理性分析：「強進萊豬！強關中天！蔡蘇體制歷史留名！」

把爭取人民言論自由、新聞自由、食安健康的秋鬥進行到底！

蔡英文蘇貞昌府院體制，竟然接連拍板兩大不公不義的決策。第一個決策，進口含瘦肉精的美國豬，戕害台灣老百姓的健康。第二個議題，否決中天新聞台換照，強行逼迫中天新聞台關台，嚴重戕害台灣人民言論自由、新聞自由。

民主進步？民主退步？蔡蘇體制歷史留名？

就在這短短的一二個月時間之內，沒有經過合法正當的民主透明程序，蔡英文蘇貞昌府院政權，就悍然做出侵害人民生命健康與基本人權言論自由的兩大決策。

謙卑？謙卑？再謙卑？人民原本希望藉由民意機構的朝野互動，藉由民主機制的渠道，希望執政當局迷途知返，期待蔡英文蘇貞昌不要一意孤行，越走離人民越遠，但是蔡蘇政權集團最終的表現，讓全台灣的老百姓徹底絕望。

什麼是民主？法國的啟蒙思想家孟德斯鳩說，世界上最大的危險，是民主對人民的冷漠。孟德斯鳩他還說，獨裁專制對於民眾的危險性，比不上民主政治對人民的冷漠。蔡英文蘇貞昌你們念台大法律系時，一定唸過孟德斯鳩吧？你們為什麼忘了孟德斯鳩的民主精神呢？

法國大革命的思想先驅盧梭認為，政府的權力來自被統治者的認可。請問蔡英文、蘇貞昌，人民有賦予你們絕對的權力，以獨裁、獨斷、獨行的手段，進口有爭議性的美豬與美牛嗎？有同意你們用粗暴的手段，未經民主透明的機制，限制、箝制、剝奪人民說話的權利，以及新聞評論的自由嗎？

絕對權力？絕對腐化？蔡蘇體制一意孤行？

政府罔顧食安危機！政府戕害言論自由！是誰賦予你們獨裁的權力？從閣揆蘇貞昌官僚氣息、官僚態度，更可以從秋鬥遊行告一段落後，人民上街政府無感？內閣充斥官僚主義？蘇貞昌嚴重欠缺懺悔誠意的回應中，看出他的本質。

蘇貞昌說反對者的聲音，政府都有適時的回應，並且說正在搜集各方面的意見做盤整，適時向社會報告。請問蘇貞昌你做了什麼回應？這個道理再簡單不過了，萊豬美國豬肉的進口，戕害全台灣2300萬人民的食品安全，這麼顯而易見的事實，還需要什麼盤整？還需要什麼搜集嗎？

擺在蘇貞昌面前只有兩條路，一條路就是反對蔡英文為了討好美國、諂媚美國就進口萊豬，如果蔡英文不向美國說NO，你蘇貞昌就應該大義滅親向蔡英文說「NO，老子辭職不幹！」，但是我們料定蔡英文是絕對不會向美國說NO，蘇貞昌更不可能說辭職不幹。

同理，蔡英文妳如果還是民主政權的總統，妳就應該跳出來否決NCC、否決蘇貞昌，戕害言論自由、限制新聞自由、終結中天新聞台的錯誤決定。蘇貞昌如果還有一絲絲的民主素養，就應該負荊請罪，為搞現代獨裁專制，傷害台灣民主政治，負責下台走人。

台灣人民的訴求非常簡單，民主自由、健康安全，連這麼起碼的要求，都辦不到？請問蔡英文蘇貞昌，你們戀棧權位的目的是什麼？是打著民主的旗號在反民主？還是打著自由的旗號在搞專制？你們還相信人民還會繼續讓你們騙夠夠，再忍受你們四年嗎？……更多內容請點閱本視頻節目觀看分享！