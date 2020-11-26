世衛組織和傳染病專家一直憂慮，新冠疫情將在冬季反彈，果然不幸言中。進入11月以後，全球每日報告新增病例數經常突破60萬。美國近來每日新增病例數持續突破15萬；大陸11月9日上海浦東新區報告確診1例以來，多個省市也陸續報告了個別案例；台灣病例數也明顯上升，其中11月13日新增8例，是4月19日以來單日新增病例最多的一天。

新冠病毒易在低溫環境存活，越是溫度低的環境，存活時間越長。進入冬季以後，無論是空運、陸運、海運，各種運輸環境都類似於冷鏈系統，為病毒傳播提供了適宜的載體。而全球疫情整體上居高不下，無論是人員流動還是貨物流動，汙染源在各國之間流動的風險明顯增加。

很顯然，在這種情況下，防控難度進一步增大。但比較年初乍面對新冠疫情時的恐慌與手足無措，經過10個多月的「相處」與「交手」，人類認知新冠病毒、抵禦新冠病毒的能力在增加。尤為重要的是，各國深切意識到要抱團取暖，近期密集的全球峰會活動，從APEC到G20，各國都發出了攜手抗疫的聲音，取得許多共識。因而，只需正視疫情風險，切實行動起來，就能削弱疫情風險。

在內部層面，一是防人與防物並舉。此次大陸出現的疫情來源，無論是上海機場的航空集裝器，還是天津的進口食品以及各地出現的冷鏈食品包裝袋，均提示「物傳人」的風險，因而防「物」應作為一個重要的預防方面。海關應加強檢測，就每批貨物檢測核酸、外包裝消毒，大幅提高抽檢率，將受汙染物品堵在「門」外。目前大陸航空公司已經建立了航班熔斷機制，對於進口食品不妨也建立熔斷機制，根據發現核酸檢測陽性的次數，予以一段時間的暫停進口。

二是高風險領域從業人員應做好專業防護。比如海關、醫療機構、冷鏈、食品相關行業，工作人員作業時應戴口罩、戴手套、戴護目鏡等，並對環境進行定期檢測。高風險人群在自願情況下優先應急接種疫苗加以防護。今年7月，大陸正式啟動了新冠疫苗的緊急使用。目前大陸有5支疫苗進入了3期臨床試驗，已接種數十萬受試者，未收到嚴重不良反應的報告。日前，浙江嘉興、義烏等多地已開放新冠疫苗緊急接種預約，四川省已經開始了新冠疫苗的採購工作。

三是民眾宜繼續做好常態化防控基本措施，包括外出戴口罩、勤洗手、保持社交距離等，不能掉以輕心。

大陸應對新冠疫情已累積了較為豐富的經驗，可以參考。比如，對入境人員的全檢測和死循環管理；對發現病例地區的高效檢測：此次上海浦東機場發現本土病例後，當日連夜對上萬名工作人員進行核酸檢測，贏得了時間；動態清零策略，保障整個大陸國民經濟和生活的正常運轉。

國際層面，則要通力合作。近期召開的金磚國家領導人第12次會晤、亞太經合組織第27次領導人非正式會議、20國集團領導人第15次峰會等對加強全球抗疫合作、推動世界經濟復甦均發出了積極聲音，並加深了國際共識。

首要且緊急的是疫苗合作。目前全球約有10款疫苗進入臨床3期試驗，具有疫苗研發能力的國家之間選擇競爭還是合作，決定了人類抗疫的進展。各國應加快本國疫苗研發進度並支持世界衛生組織協調整合資源，公平有效分配疫苗，使得更多發展中國家民眾也能盡快享用疫苗保障。

其次是保障全球產業鏈、供應鏈安全、穩定運轉。大陸已經同印尼、南韓、新加坡等國開通了疫情期間人員流動「快捷通道」，可以在相關國家和地區間加強標準與政策對接，建設更多人員流動便利化網路。在貨物檢測與防疫上亦可建立聯盟，加強全球範圍內貨物流通的安全。

再次，可結合數位化推動國際防疫健康資訊互認。大陸領導人在今年G20峰會上提出「建立基於核酸檢測結果、以國際通行二維碼為形式的健康碼國際互認機制，希望更多國家參與」。在大陸，展示手機上的智慧健康碼，它能確認過去的行程風險和健康狀況，為個人的自由出行和公共衛生安全提供保障。

進入11月後，台灣確診案例已突破600例，累計達625例，顯見冬季新冠疫情再起，不可輕忽。除積極爭取更多疫苗之外，在人員流動方面，可借鏡或參與大陸施行的健康碼互認機制，刺激經濟與有效防疫兩不誤。人類社會並不怕風險與挫折，重要的是，在預見風險、汲取教訓與經驗之後該如何再行動。