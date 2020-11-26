從蔡總統8月宣布萊豬進口，到政院昨宣布管理5機制，看得出整個決策過程的粗糙、紊亂與不堪，見證民進黨治理機制的敗壞。蔡總統24日在民進黨敗選兩周年時，在臉書說「民主社會沒有絕對不會離開的支持者」；萊豬政策再不徹底檢討，我們也提醒蔡總統，「2020年的支持者不必然繼續支持」恐將應驗。

萊豬進口未經立院討論，未開公聽會，未獲全民共識，與2012年馬英九開放美牛時一定程度尊重反對黨做法大相逕庭。但3個月過去，政府卻上演一齣齣荒謬劇，不斷折損政府威信，讓全民看笑話。

就以查廠為例，陳時中19日才說，政府會把關，承諾明年元旦前派員赴美實體查廠，「須眼見為實」；數日後衛福部次長石崇良在立院答詢，卻說海外查廠不是必要條件。蘇揆表示，受限疫情不能出國查廠，等疫情過後一定查，但隔日農委會主委陳吉仲竟說，查廠是針對重大疫病，沒因飼料添加物查廠的。蔡政府一人一把號，各吹各的調，自己團團轉，看得民眾更眼花撩亂。

為收拾殘局，政院宣布萊豬進口管理5機制，但更讓外界霧煞煞。一方面維持明年元旦進口，另方面又稱沒查廠不准進口。換言之，就將責任推給業者自行解決，讓業者承擔了政府失能的責任。

為圓一個謊再撒一個謊，導致萊豬查廠政策的荒謬絕倫，既難保國人食安，美台貿易互惠更像是幻影。

蔡英文在臉書說，兩年前的1124民進黨雖然敗了，但她始終記取教訓；但看看萊豬開放過程，蔡英文所說「虛心理解民意」也只是空話，民眾恐已難再相信了。