據說，威斯特敏斯特教堂有個無名氏的碑文鐫刻著：「年輕時我們想改變世界，後來想改變國家，再後來想改變家庭，但是都沒有成功，最後只能改變自己。」如果當初能從改變了自己做起，這個世界比現在要好得多。東西方智慧其實是相通的，我們老祖宗也一直告誡我們要「修身，齊家，治國平天下」。也就是修身是做大事的開始，甚至修身就是做大事的本身。然而，我們背離東西方哲人的告誡已久矣。

不信，請看我們對各種批評的習慣反應。大而言之，階級敵人的惡毒攻擊，敵對勢力亡我之心不死；小而言之，有人與我過不去，造謠誹謗於我。因為不著眼於自己，為政者非找個敵人出來，鬥個天翻地覆慨而慷不可，然後有數十年運動的折騰，百姓慘遭荼毒，經濟數度瀕臨崩潰。平頭百姓則今天與張三吵，明天與李四鬧，領導不勝其煩，單位雞飛狗跳。

但若反過來，反躬自問，將別人的不滿看作是自己政策的偏差，或者行為的乖張，然後選擇調整政策，改變行為。居廟堂之高者「推赤心於天下，安反側於萬物」，居蓬蒿者則「推赤心於『周邊』，安反側於『可及』」。則不僅天下幸甚，個人亦可優裕從容。

本文不討論主義的長短是非，中國前幾十年的折騰正是為政者不重「修身」，而先假定人家動機不良，然後扯大旗做虎皮，消滅真實與假想的敵人。現在這樣的做派已經漸行漸遠，但是歷史與現實連著一個肚皮，作為思維方式的慣性，不修己身，專與人鬥的慣性不僅依然強大，甚至還有發散蔓延。如此思維方式除了製造對立面外，還阻礙管理水平的提高。既然都是人家的不是，我又何需提高管理水平？

不信，請看今日之社會矛盾，從官場腐敗，環境生態破壞，到房屋強遷，工人維權鬧事等等，無一不因委罪他人，而加劇矛盾衝突。但若反諸修身，則未必一定能從源頭上解決很多問題，但至少不會有矛盾的激化。

所以會背離老祖宗的告誡，其中有著深刻的文化原因。有個文化名人在回答日本人批評中國人房內有蜘蛛網時說，「我們的鳥籠中也沒有蜘蛛網。」言下之意，你們的乾淨是鳥籠的乾淨，而我們的蛛網是大房的蛛網。不少國人，包括當年不諳世事的在下，都為這樣的回答擊節叫好。殊不知乾淨就是乾淨，蛛網就是蛛網，不能因為要說大房的蛛網是乾淨，鳥籠的乾淨就不如蛛網。若要表現國格和志氣，當將大房收拾得比鳥籠還乾淨，而不是逞口舌之利，把人家的乾淨貶低為鳥籠，並聽任自己房間蛛網的存在。

也就是應該把自己完善得無可挑剔，而不是既不改變自己，也不讓人家批評。文人堵嘴巴的方式比武人文明很多，不會株連無辜，血流成河，但後果卻更為嚴重，因為它擾亂是非評價標準，使得人們理直氣壯，堂而皇之走在錯誤的軌道上，而不知回頭。時至今日，在日本的乾淨與中國的霧霾同樣聞名於世的背後，不難找到源於文人當年誤導的慣性以及不會反躬自問的思維方式。

若將思路切換到修身上來，而不是與人鬥爭其樂無窮，則見人口異常外流，則思政策有無不利公眾安居樂業，從而不是批判阻擋他們的選擇，而是使自己的政策更有競爭力。見流言猜忌頗多，則思資訊有無足夠的公開透明，從而不是簡單地批評造謠的可恥，而是促使資訊更為充分透明。見公眾紛亂猜忌，則思以往所為有否透支他們的信任，從而不是忙於刪貼、封口，而是努力修復和重建公眾的信任。見公眾喧囂鬧事，則是思舉措有無擾民損民，從而不是單純訴諸維穩，而是更多滿足公眾維權的訴求。見貪腐則思制度構建有無缺失，從而不是單純地抓捕雙規，而是完善制度建設，剷除貪腐的土壤。見諂媚阿諛，則思自己有否這樣的偏好，從而不是簡單地畫分正負能量，而是遠小人，親君子。

如此將聚焦他人的目光收攏回自身，雖未必能解決所有的問題，但一定比單純追究他人的責任更好。

（作者為大陸學者）