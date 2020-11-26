美國環境衛生署長惠勒計畫在下台前夕花費大量公帑訪台，引發美國主流媒體撻伐，但外交部長吳釗燮20日表示，美國高層政府官員來台灣，是象徵台美友好關係，若還有閣員來訪，國人應該會感到「振奮」。只是這種莫名振奮的賞味期只有5天，取而代之的是對惠勒無法成行感到的「惋惜」，這個突兀現象反射出，外交當局沒有能力面對、因應拜登贏得總統選舉後的新形勢。

台灣在美國大選中押寶、選邊川普已是舉世皆知，選後仍然糾纏不清，拜登團隊歷歷在目，讓人替台美未來關係捏把冷汗，如何修補、重建與民主黨的關係應為對美關係的當務之急。現在拜登的外交及國安團隊人事已定，並已展開交接，進入到明年元月20日宣誓就任前關鍵期，雖然蔡英文總統強調，台美雙方聯繫管道暢通，台灣和兩大黨有良好互動，台灣會持續爭取跨黨派支持，但實際作為卻是仍無法脫離川普的陰影，更無暇顧及如何因應美中台三邊關係的重大變局。

以惠勒訪問為例，川普政府與惠勒的環保理念與政策和拜登政府恰好是背道而馳，拜登對氣候變遷、恢復參與《巴黎氣候協定》等重大議題，必然會有重大修正，台灣當下與即將下台的惠勒討論環保合作具有何種意義？何來振奮之有？惠勒宣布取消訪台之行，某種程度是為民進黨解套，外交部表達尊重即可，惋惜實在大可不必。民進黨到現在仍配合川普起舞，似乎毫不在意外界觀感及民主黨意向。

在國會兩黨共識、普遍反中氛圍之下，拜登承諾將深化與台灣的關係，但不會是一張空白支票。除了與未來民主黨政府的關係外，如何處理明年元旦全面開放美豬、美牛，將是民進黨與台美關係的另一個難題。台灣內部的強烈反彈與嚴重對立已削弱了民進黨政府的威信，直接影響到對美交涉地位與能力。萊豬進口原本是給川普連任的賀禮，希望能打開自由貿易協定談判之門，結果川普政府一直沒有正面回應，新政府是否能將台灣納入對外經貿談判議程更是難以樂觀。

至於美中台三邊關係及兩岸關係情況更是錯綜複雜，可以確定的是台灣面對的威脅與挑戰只會更為嚴厲。拜登政府對中國是否維持強硬立場，台海與南海將是重要指標。拜登本人及新任國務卿布林肯及國安顧問蘇利文都出身歐巴馬團隊，他們一貫主張一中政策、維持台海現狀、兩岸保持均勢及戰略模糊，有可能被批評對中共過於軟弱，但繼續川普在南海及台海部署強大軍力，全面壓制中共野心的風險過高，因此，拜登對台灣的安全策略仍存在不確定性。

中共經濟、軍事及外交力量快速擴張，可與美國分庭抗禮已是既成事實，其影響力與發言權非歐巴馬時期所能比擬，面對美國政府更替的新局，民進黨無法跳脫一味附合川普的窠臼，提出有效因應之道，這是台灣的最大憂慮所在。

（作者為資深媒體人）