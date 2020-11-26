困難重重的《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）居然在外界不甚看好下意外成形，讓台灣不少有識之士憂心忡忡紛紛提出警示，意在提醒政府要找出可行路徑，不被區域經濟整合拋棄，淪為「經貿孤兒」衝擊貿易和成長。

近來，經濟部認定，即使台灣無法參加RCEP，但加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）的機會高，因後者門檻更高，而我國已準備十年；對岸卻因種種束縛，即使習近平表態將積極考慮參與，事實上尚無條件，台灣可不用擔心其搶先加入而受到杯葛。有論者呼應這種看法，認為：一、台灣未加入區域整合已經多年，經濟表現未見落後，顯然FTA並非萬靈丹，要看企業是否靈活；二、對岸加入CPTPP是「假議題」，因其不少規範皆對岸體制無法跨越之障礙，如有專章規範不得補貼國有企業，以確保公平競爭；又有專章規定不得歧視國民使用他國社交媒體平台，除非對岸想「動搖國本」，否則不會為加入而接受。因此，沒那麼嚴重，不必自己嚇自己。

首先，台灣近20年來的貿易出口表現在東亞幾乎敬陪末座，已嚴重拉低經濟成長，並非「沒有萎縮」。而以這兩年經濟表現評價台灣優於南韓並不適當，南韓若非過度提高基本工資導致許多企業倒閉，表現不可能如此。

其次，依國貿局資料，CPTPP第17章（政府控制事業及指定的獨占企業）的確對國營事業有所規範，但「不禁止」對國營事業提供非商業援助（如低利貸款、補助金等），但給予援助時不應對其他成員國之利益造成不利影響（如：阻礙其他成員國貨品或服務進入其市場），或使該國營事業銷售貨品至其他成員國時，對他方之國內產業造成損害（如市占率降低、存貨增加、削價等）。其他成員國產業因此受損害時，可訴諸協定的機制救濟。

至於不得禁用他國社交媒體平台，在14章電子商務專章中，的確規範除廣播電視外，對其他成員國的數位產品不能給予較差待遇。但此處的「數位產品」，是指為「商業銷售或配銷」所生產者，不包括免費提供下載的社交軟體，因此對岸根本不必擔心必須開放而「動搖國本」。

再者，若對岸有心加入CPTPP，大可在開放後，再以「國家安全」理由去干擾或刪除某些其認定衝擊國安之內容，因為這在電子商務專章是沒有觸及的。因此，不必低估對岸加入CPTPP的企圖心和能力；只有搶在他們動作之前，在該協定對外開放時就登上首波，否則麻煩將會很大。因此，目前的準備是否妥適必須再三檢視，務必一舉就能成功。

各方對政府的建議都出自善意，但務必提供正確資訊，才不至於令決策者誤判；決策階層更應廣納各方建言方能成事。

（作者為華梵大學人文教育中心兼任特聘教授）