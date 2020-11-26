最近在天津市出現了本土的新冠病例，造成了小規模的醫院內感染爆發。一家醫院因此封閉，疫情也在當地衛生主管機關強力動員及大量篩查之下很快獲得控制，這也是以後台灣遇到類似案例時一樣要做的動作。我相信台灣有能力達到這樣的水平。

天津市為什麼會莫名其妙地出現完全沒有境外人士接觸的本土病例，這與台灣在幾個月之間冒出了零星而找不到原因的本土病例極為相似。但兩岸處理的態度迥異，也決定了兩岸政府由病例中學習到防疫政策調整的方向。

台灣碰到了像櫻花妹這樣的無頭社區個案時，先是想辦法否認，然後再勉為其難的篩查一下接觸者，等到預期的陰性結果出來後，就和大夥說聲結案了。這也是老百姓永遠不相信台灣沒有社區個案的原因，同時也是從疫情之初到現在，台灣防疫政策很少大調整的原因，因為沒法由病例的探源而學習到該走的方向。

天津市這次的兩個初始個案，接觸者篩查並無所獲，但天津不會因此而高興的結案。查案方向立刻轉向「物」，查物大陸是有經驗的，稍早的冷凍海產被查出有新冠病毒後，立刻調整為進口食品的新冠病毒普篩政策。在這種氛圍之下，經由天津海產的篩查無結果，山東省適時回報了輸入豬肘含有病毒，再查出由美國進口的豬肘與豬頭是造成這次感染爆發的元凶。從病人、豬肘、汙染的環境都篩出美國株新冠病毒，整個破案過程1周左右搞定，這樣查案才是真正對人民負責，而不是像台灣只會忽悠百姓。

每個社區感染的案例都必須這樣查，唯有確實找出原因，才能讓我們注意到該注意的方向。經過這次事件，天津市甚至全大陸對於進口美國的豬肉一定會更加注意消毒與篩查，甚至連暫時禁止進口都有可能。但是這個消息，沒在台灣曝光，台灣人完全不知道美豬除了會帶萊毒之外，還會帶病毒。

由於消息刻意被隱瞞，連自己人都被蒙在鼓裡，才會在化解蔣萬安委員美豬查廠的質詢時，農委會主委陳吉仲說出了「查廠都是針對重大疫情，幾乎沒有因為飼料添加物而去查廠」。如果信息是開放的，我相信狡猾如陳吉仲，是絕對不會說出這種話，也不會害到蘇院長決定要到疫情後才去查「新的肉品工廠」，早就該在疫情期間針對所有擬進口台灣肉品工廠都查，因為查的標的不是萊毒，而是病毒。

所以奉勸中央疫情指揮中心，對於每個個案不只要做人的疫調，物的疫調也很重要，疫調必須找到原因才能停止。台灣的防疫之所以一直停留在用管寵物的居家檢疫方式上，無法優雅提升，就是官員的態度決定了高度，這些侏儒官員是真看不到世界的進步。

（作者為中華民國防疫學會理事長）