一個人，可以有什麼作為？一本書，能夠有什麼影響？或許滄海一粟，人微言輕，然而我們若是以不起眼的鋼筆尖自許，輕輕按壓在宣紙上，一小滴墨水也能穿透紙張，擴散成一幅想像不到的寫意畫作。

兩岸之間的善意，是不是也類似呢？

2020年10月下旬，我的語言科普文集《走進詞語的桃花源》終於在北京商務印書館出版上市了。歷經了多年的累積和醞釀，繁複的籌畫和操作，漫長的排隊和等待，拙作的問世，真可謂千呼萬喚始出來。一個普通的台灣人能夠在大陸頂尖的出版社出書，得之於人者太多。大陸朋友給予的關愛與肯定，點滴在心頭。

微博互動頻繁

我在台北的東吳大學英文系任職，教學、研究之餘，也經常關注時代脈動，思考中英文的語言問題，就此寫成科普文章，把專業的知識轉化為淺顯的白話文，讓一般人都能讀得懂，覺得有趣。

我是大陸「新浪微博」的認證用戶，目前有一萬多個粉絲，跟大陸網友的互動頻繁。2013年初，上海《東方早報》（已停刊，轉型為《澎湃新聞》新媒體）的編輯在微博上找到我，向我邀稿，開啟了我在大陸報刊的寫作生涯。記得那篇文章我談了一些上海美食，聚焦自己愛吃的生煎包，除了以台灣人的觀點品頭論足一番之外，還借題發揮，對「生煎包」的英文發表看法，建議意譯時不妨用steam-fried bao（字面「蒸汽煎包」）。

有一就有二。我的文章陸續在《東方早報》刊出，讓我有點受寵若驚。我透過台灣人的視角，觀察大陸的社會民生，並藉由文字談天說地，若時機得宜，順勢帶出相關的英文詞彙，普及英文知識，探討詞彙翻譯。

投稿各地報刊

我越寫越順手，一股為文分享的慾望油然而生。或被動受邀，或主動出擊，我的觸角漸漸開始往外延伸，伸向同是上海媒體的《新民晚報》和《文匯報》。接著，觸角也伸出了上海，南抵廣州的《南方周末》和深圳的《晶報》，北達北京的《北京晚報》。此外，北京的雜誌《英語世界》、《英語學習》，繼而各自的微信公眾號「英語世界」、「外研社Unipus」，以及上海的「復旦外語」微信公眾號，也都成了我的發表園地。大陸的各大平台不約而同，給予厚愛。大陸各地讀者的肯定之聲，源源不絕。

早先，我在文章裡談詞論字只是偶爾為之，寫的時候也是伺機夾帶，蜻蜓點水，擔心大陸的報紙版面不適合。想不到反響不錯，報社編輯便希望我敞開寫，說他們歡迎這類在英文裡咬文嚼字的題材。甚至，他們還要我專寫英文詞語，只要把它講得有趣、適合一般社會大眾即可。

後來，我現身專業的英語學習雜誌，及其新媒體平台的微信公眾號，這更是讓我如魚得水，給了我更大的空間揮灑自己的專業，更寬廣的舞台和大陸的讀者接觸。

北京商務印書館當時的總編輯周洪波老師注意到我，對我十分賞識，主動邀請我把這些文章集結成冊，在他們商務印書館出書。我是個沒背景、沒後台的普通台灣人，居然能受邀在大陸出版界的最高殿堂出書，周老師對我的關照和提攜，至關緊要。

商務印書館以嚴謹的高標準聞名，層層審核毫不馬虎。我雖是總編輯推薦的，接下來要走的出版流程一樣也不少，依序排隊，耗時甚久，我雖性急，但也只能耐住性子，靜靜等待。我2018年年底交稿，本以為隔年書就能出，孰料插進了幾個重大的出版項目，一些圖書受到了遲滯，排好的隊伍又往後推，到了2019年年底仍不見音訊。

整整耗時兩年

2020年1月，新冠疫情大爆發，不可抗力的因素出現，進一步打亂了出版社的計畫。9月初，責任編輯來函說：「曾先生好，書稿印前工作已經完成，目前已排在印製計畫中，若無意外，預計10月應該見書。因疫情等原因，多數工作有所延遲，十分遺憾」。我望穿秋水，終於看到了等待的盡頭。到了10月，我一想到此事，就登錄不同的購書網站搜尋，看看我的《走進詞語的桃花源》上架了沒有。直到下旬，網站終於有貨了，可以下單購買了。拙作的出版，從交稿到上市，整整耗時兩年。

我一發現這個消息，就立馬在我的微博、微信上廣而告知。大陸的朋友紛紛報以溫暖的祝賀，陸續有人網購買書，發來書影、心得，與我分享。

第一個反饋來自廣州，是中國工商銀行某分行的高階主管，她說：「非常有意思，連我10歲的孩子都愛看。」廣東外語外貿大學博士、浙江師範大學的老師說：「昨晚到手您的大作《走進詞語的桃花源》，拿到後一口氣讀了大半，有趣又有益。特別想和您分享的是，我女兒11歲，上六年級，也非常喜歡英語，平時也偶有和她交流英語詞彙和翻譯，她昨晚看到我買的新書，也非常感興趣，可見曾老師新作受眾面之廣。」

原來，我的文章不只博士、教授能看，小學生居然也可以讀得津津有味。

有位英國碩士、廣東佛山的留學英語工作室老師來函說道：「曾老師的新作前幾天就收到，裡面很多有趣的點。我把這本書變成課前熱身的小話題庫。我們分享、討論，不必批判對錯，做個頭腦風暴，也是很好玩的事。」南京大學博士、武漢大學老師說：「曾老師，您的新作已購買，找時間找您簽名。書名很有韻味。下學期給學生開詞彙學課，把您的大作列為參考書目。」《走進詞語的桃花源》是詞語的科普書，除了可作補充教材，現在也要走進知名高校的課堂了。

心中滿是溫暖

當然，反饋遠遠不只這些。在我的微博、微信，在出版社、書評網、購書網的平台，紛紛湧進了大陸朋友對拙作、對我個人的善意與肯定。時值兩岸關係緊繃，這樣的言語，讓我心中滿是溫暖。

茫茫人海，我們看似渺小，彷彿可有可無，但我們每個人都有價值，無須妄自菲薄。在廣袤無垠的大地上，絕大多數的我們，不是崇山峻嶺，不是大江大河，不是擎天巨木，甚至連一棵普通的樹都不是，但這都沒關係。即使是無名的小草，也能餵養牲畜，保持水土，織成壯麗的草原。我們芸芸眾生，不是達官顯貴，在面對兩岸交流時，倘若都能心存善念，胸懷善意，口出善言，也能穩固關係，維繫情感，成就眾所企盼的和平。

（曾泰元／東吳大學英文系副教授、前系主任）