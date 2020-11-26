G20峰會因疫情關係，採視訊方式舉行。中國國家主席習近平在會中表示，全球正在經歷百年來最嚴重的傳染病大流行，20國集團應帶領全球抗疫，恢復經濟產業，並呼籲更多國家加入「健康碼國際互認機制」，以建立國際間共通的通行證。

與此同時，美國總統川普顯然對討論如何合作抗疫興趣缺缺，峰會開始才13分鐘，就開始推文評論美國大選，開會才1小時左右，便下線離開白宮，前往離華府不遠的高球場揮桿。

G20峰會的場景，折射了國際權力格局正在出現一般人難以察覺的微妙變化──一個新的國際秩序似乎已在胎動之中。

國際形勢的發展與時推移，不同階段需要不同的權力架構來梳理國際秩序。自二戰以來，國際權力架構從G5（聯合國5常）到G7（7大工業國）到G1（冷戰結束後的美國超級強權），再到本世紀初的G20，俱往矣。坦率地說，從世紀金融海嘯爆發到新冠疫情大流行，這10年的國際事務早已處於群龍無首的狀態。

目前全球疫情除少數地區如中國大陸外，美國、巴西、歐洲、印度均已到了失控邊緣。全球都寄希望於疫苗，且不說疫苗等到成功開發並完成大面積施打，至少還得1年以上或更久時間，就算有了疫苗，只要還不能保證全球疫情完全消失，國際間的通行就不能完全解禁，全球經濟產業的運行就難以恢復正常。因此縱使疫苗奏功，也不保證問題全部解決，必須輔之以「健康碼」。

健康碼是大陸於新冠疫情間創立的一種應用程式，透過填報個人健康狀況、旅遊史、居住地，以及是否接觸過疑似或確診病患等資料，而自動生成的二維條碼，可證明持有人的健康情況，分紅、黃、綠3種顏色，顯示個人疫情風險等級。

應該說，這是控制疫情不再擴散的有效且必要手段，實驗證明，在中國大陸成效甚著。現在的問題是，任何一國沒法獨善其身；全球防疫必須全球所有國家同步防控，這即是中國領導人在承諾中國疫苗是全球公共產品之後，向全球做出的另一倡議與呼籲，這也是中國一貫的「己立立人，己達達人」哲學的最好示範。

當美國已無能力也無意願更無擔當擔任全球領導者的角色之際，全球新秩序的重建需要新的具備相當條件的領導者，這些條件包括：

一、綜合國力。中國無論在GDP、工業、科技、文化及軍事等實力，均已臻世界前沿。

二、組建國際互惠網絡。除已倡議一帶一路及組建亞投行和RCEP外，也表態考慮加入CPTPP及各種國際合作框架。

三、建立新標準。如5G、AI主權數字貨幣及健康碼等。

四、倡議新道德。如「人類命運共同體」的理念，及化理念為實際行動的將中國疫苗視為全球公共產品，並優先提供給貧窮國家的作為。

目前看來，中國似乎已不再獨善其身而有轉為當仁不讓之傾向，剩下的關鍵就在美國了。G2，應是現階段最佳且是唯一的國際秩序框架。

（作者為鳳凰衛視資深評論員）