中天新聞台申請換照遭NCC駁回，形同對中天撤照關台。政府直接扼殺新聞自由與言論自由，在民主國家極為罕見，更是台灣進入民主化後首見，引發民意高度反彈；日前舉行的秋鬥遊行中，大批民眾赴民進黨黨部表達抗議，並質問身兼黨主席的總統蔡英文為什麼、憑什麼要關掉新聞台？

而後蔡英文特別在民進黨中常會前發表談話，提及NCC是獨立機關，她尊重NCC的決定，而且不會介入云云。她的這番話顯然是針對有關NCC主委陳耀祥「喬」52台的相關報導所說的，問題是，誰會相信？

媒體報導，陳耀祥曾出面要求系統業者將52台保留給公廣集團的華視，他還說「這是總統府的意思。」據了解，中天可能遭到NCC惡意撤照後，各方勢力爭相搶進52台，其中某一據說與行政院長蘇貞昌關係特好的媒體集團，機會最大；不過，或許民進黨內有人並不樂見這樣的發展，因此傳出陳耀祥以替「府」行道的姿態，要求系統業者將52台讓給華視。

中天新聞台為了保障自己的權益，已委請律師向台北高等行政法院，提出假處分訴訟，預定在11月30日首度開庭；如果假處分通過，那麼中天在12月11日執照到期後，仍然可以繼續製播新聞。

換言之，未來52台是不是一定會由中天轉出去，還有變數，但想奪取頻道的各方勢力已如禿鷹，急著關說、卡位，吃相實在有夠難看；更糟糕的是，理當保持公正客觀超然立場的NCC主委，居然敢打著總統府的名號、直接施壓系統業者，陳耀祥大膽介入頻道安排的行徑，極為惡劣。

而蔡英文除了推說不會干預NCC之外，並未對相關報導多做回應，但NCC主委有這樣的傳言，是何等嚴重的事，必須深入調查。然而蔡英文卻表現出一副事不關己的樣子，連要調查傳言真假都沒有說，甚不合理。過去動輒「震怒」的蔡英文，這次竟如此這般地雲淡風清，確實頗不尋常。

其實，NCC到底是不是個獨立運作的機關，人民心中早有一把尺。台灣民意基金會日前公布最新民調，有68%的人不相信NCC是不受政治力量干預的獨立機關，遠大於相信的22%；值得注意的是，表示強烈不相信的人有高達32%。

再對照今年5月間流出的總統府密件，早已預告了中天會被NCC關台的命運，而後從NCC委員的遴選到聽證會，乃至於審照的過程和結果，確實與前述密件的內容若合符節，外界當然不會相信NCC對付中天完全是出於獨立的決定。

當初讓這樣的密件流出的人，或有其特別的考量，甚至不排除可能想要讓那些運作、舖排「見光死」。可怕的卻是，密件曝光後，相關的作為完全不見收歛，照樣大剌剌地照著密件所揭露的既定劇本發展；而後陳耀祥毫不掩飾地公然喬頻道，但總統、閣揆聞之竟也無所謂，連做做樣子表示要調查都沒有。這個執政團隊腐敗墮落的程度，實在是超出了人們的理解和想像。

（作者為作家）