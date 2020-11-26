1978年鄉土文學論爭時，作家王拓說：「這段時間的台灣社會，由於國際重大事件的沖激，與國內經濟極不平衡的發展，而產生了強烈的反抗帝國主義，與反抗殖民經濟和買辦經濟的民族意識和社會意識。而這正是刺激時下所謂的鄉土文學蓬勃發展的時代背景。」事隔42年，王拓已離世，台灣經歷三次政黨輪替，而台灣的鄉土社會與年輕族群在全球化中愈發邊緣化，說明當年的鄉土文學論爭在性質上並非只是「狼來了」。而自2000年民進黨執政以後，許多民進黨的政治人物與台灣獨立派人士日益「新貴族化」，基本上取代了當年大陸來台的「沒落貴族」。

陳水扁執政期間，由於不堪美國政府對他頤指氣使，憤而說出：「台灣總統是美國軍政府的執行官。」揭露了「國王的新衣」，深刻得罪了美國，以至於陳水扁下台後，美國一方面將陳水扁放在瑞士銀行的帳戶資料交給馬政府處理，一方面，由司法部以「腐敗政府國家資產追回」名義沒收陳致中在美國名下的房產。可見美國政府對於台灣政要監管嚴密的程度。有關陳水扁的特赦，也不是台灣方面可以完全決定的。

而在民進黨第二任執政期間，蔡英文總統的施政在政治上完全採取親美反中路線，軍事上對美扈從，大量採購高端武器，經濟上則單方面進口萊豬，致台灣地位更趨殖民化。11月初美國總統大選前，許多民進黨政治人物與台灣獨立派人士，一昧認為激烈反中的川普是其重要保障，係美國總統最佳人選，而忽略川普在種族歧視上的問題。川普落敗後，一直聽聞不少支持川普者控訴拜登方面「作票」，這反映出許多親綠人士在心理上、人格上缺乏獨立性與主體性，殊不知這是構成台灣獨立的基本精神，也就是說，獨立，不能依附著一個「母國」。

同時由於「反中」，民進黨政府亦以「反共」之名，拒絕中天新聞台的屆期換照，這件事使得民進黨和過去他們激烈反對的國民黨威權政府沒有不同。中華民國已經進入民主體制，言論自由是人民基本權利，不論中共對台灣有何政策，島內族群有何傾向，皆不能藉此壓縮人民知與言的自由。中天新聞台在支持韓國瑜選總統的方式上，沒有得到泛藍群眾完全的支持以及年輕人的普遍支持，這是眾所周知的事實，這件事只能說是中天電視公司的決策事宜，而無關乎國家安全。

如果此理由成立，那麼三立新聞台和民視新聞台由於長期鼓動台灣獨立，並肆意為一些接近中國大陸人士戴紅帽子，甚至不據完全事實惡意評論共產黨，這樣的立場引起島內族群對立、兩岸人民敵對、兩岸關係愈趨惡化，以至於瀕臨戰爭，事實上更引發了國家安全嚴重問題，是否也應立予關台？

由是，王拓當年所說現象，移到今日，恰恰反映出民進黨的日趨「殖民化」與「買辦化」，和王拓等人當年的理想主義適得其反，台灣人民宜深思之。

（作者為作家）