針對民進黨政府漠視民意、行政機關獨斷專擅及政策短淺褊狹等等的執政缺失，11月22日勞工運動團體發起了「秋鬥」抗議遊行。此次秋鬥遊行共結合了土地正義、農民、環保、社運、政黨等50餘個團體約5萬民眾參與，堪稱是歷年來活動人數最盛大的一次。向全面執政的民進黨表達國人沉重的抗議。民眾吶喊的心聲很單純，執政者不能「選前說一套、選後做一套」騙國人，騙到選票執了政就恣意的欺壓人民、唬弄人民。

由於這次秋鬥遊行的訴求議題很多，環保團體為了突顯民進黨全面執政後，其國土政策以遷就現實壓迫弱勢求速效；以未曾配套整合的急就章規畫案當開發大餅；以未經充分環境影響調查與評估的失當建應急計畫衝政績。因而導致農林漁牧各類產業環境丕變，增加各相關產業發展難度，甚至有損害國人健康之虞。

環保團體所號召的「北中南環境難民」大隊，一早便集結在環境保護署門前「大吹哨」，要喚醒行政院與環保署重視台灣地區環境與生態，不要輕忽台灣可貴的農地與漁場，去超量發展政治正確的太陽光電與離岸風力電場；不要輕忽水資源調配管理，一缺水就只有休耕一途；更要注意日本福島核汙染廢水即將排入海域的威脅。更呼籲行政院與環保署要重視空氣汙染惡化與環境品質失衡問題，要求蘇貞昌兌現他在2018年競選新北市長時開出的「無煤」減碳承諾。

這次秋鬥遊行的訴求，正突顯了執政者6年執政績效的空乏與違反民意的難堪；被外界公認為酬庸與派系角力恐怖平衡的行政院團隊，有很多不適格的部會首長早該被撤換。但是執政者的傲慢，卻讓內閣改造契機流失，並沉醉在自己設定的台美關係精進、軍售升級的虛擬歡樂劇情中；更以新冠疫情防疫典範與口罩國家隊成效自衿自誇，完全無視各級產業危急、民眾失業、生活無著的苦痛。

行政院幾度修修改改，後來雖然發放了振興三倍券、弱勢從業者救濟金、觀光旅遊補貼等，但是杯水車薪，除了徒增民眾漏夜排隊的亂度外，並沒能讓瀕臨窒息的各級產業與民生經濟復甦。也難怪此次秋鬥的遊行活動一經工運團體提出，便受到各社會、農工、環保團體與政黨的大力參與支持。

面對龐大民意與不滿的壓力，除了行政院發言人回應「相關部會一定會傾聽、蒐集民眾訴求，並持續向社會溝通說明行政部門規畫措施」，相關部會也發新聞稿表達對秋鬥遊行各種訴求的尊重。但民眾期待的不是這種冷冰冰的官方言語，而是希望蔡政府徹底醒悟，能虛心檢討，提出對策，以因應世局的迅速變化以及台灣被邊緣化的危機。

因此蔡政府對於目前備受民眾質疑的政策與施政方向一定要勇於改變，要有重塑、重新設計與循環經濟的新思維，不能再以傳統直線型的模式消耗土地及自然資源。唯有如此，才能使我們產業經濟能夠躍進、環境資源管理更具效益、土地與能資源使用更具效率。

當然這一切美好遠景的原點，植基於秋鬥的核心訴求能夠被實現：政府應是一個願意傾聽民意、有環境使命感與能尊重民主價值的執政者。古訓「天聽自我民聽、天意自我民意」，時間和民意其實都不會等人的；蔡政府如果聽不到秋鬥的訴求或不加理會，錯估了民情形勢、錯過了民眾給予的改造時機，那明年的局勢，可能就更加嚴峻、更加難以收拾了！

（作者為台灣省環境工程技師公會前理事長）