面對訴求「反毒豬、反黨國、反雙標」，民怨大爆發的秋鬥後，民進黨仍然有恃無恐，開始清理戰場，強力反擊：行政院長蘇貞昌不下台、繼續抹紅中天案、全力推動萊豬進口、綠營網軍紛紛出動，民進黨立委排班占據議場，力求讓蘇揆上台報告，國會衝突一觸即發。唯一心虛閃躲的是，萊豬進口究竟有什麼好處？蔡政府至今完全說不清楚。

明年元旦就要開放含萊劑美豬牛進口，針對是否必須赴美「查廠」這麼重要的關鍵措施，衛福部就先爆出說法不一、可能跳票的爭議，接著行政院雖公布了萊豬進口的5大管理機制，但社會卻充滿疑慮。

國民黨立院黨團質疑，行政院的做法是只要目前已開放進口的豬肉廠就不用再查廠，形同讓這些廠的萊豬未經查廠就可以進口，而且行政院的新增貨號還是不願明確標示豬肉食品是否含萊劑，所謂的5大管理機制根本是欺騙大眾。

同樣叫「查廠」，其中是否有文字遊戲的迷障？蔡政府的做法和真正保障民眾健康安全的需求是否有落差？當然要說清楚、查明白，絕不能把在野黨的把關監督視為找麻煩。

蔡總統站上火線辯護開放萊豬是多一個選擇，沒要求民眾一定要吃。但她顯然還不懂百姓痛恨的不只是萊豬本身，而是政府從頭到尾，沒有對昨是今非的立場交代道歉；老是以矛盾的愚民政策把毒藥當補藥，就連最基本的食安履歷都拒絕承諾，擺明以資訊不對稱的傲慢，強逼你我吞下萊劑。

民進黨又要以國會多數暴力強渡關山，國會衝突難以避免，但民眾眼睛是雪亮的，當號稱維護民意卻踐踏民眾健康、擁護萊豬進口的立委一一現形時，也正是民意展現力量，反制惡立委之時。罷免他們吧！