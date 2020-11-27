無色覺醒》賴岳謙：台灣歷年最大秋鬥！民眾上街嗆蔡政府！

歡迎收看《無色覺醒》言論視頻節目第771集播出，由主講人賴岳謙教授綜合評論理性分析：「台灣歷年最大秋鬥！民眾上街嗆蔡政府！」

由工運等發起的「秋鬥」活動，本次為台灣歷年來規模最大，共有40多個社會民間團體上街頭遊行，民眾表達「反毒豬、反雙標、反黨國」訴求，以及對民進黨執政的府院政策實施諸多不滿，而點燃民眾怒火的也包含箝制新聞言論自由有關之中天新聞台換照事件風波等。

2018年九合一選舉前，民進黨雖握有全面執政優勢，但在時空背景下，民進黨蔡政府因為施政不力而不得民心，導致民進黨在2018年地方市長選舉嚴重潰敗，當時首任總統蔡英文的民調支持度不斷創新低，甚至時任閣揆賴清德也被迫下台。

民進黨面對2018的慘敗，蔡英文府院團隊調整施政方法，主推「大內宣」政策，加強政府社群網路宣傳，府院各部會開始擴增數位行銷預算，配合各種施政問題，消除民間雜音。這樣的策略簡單也有效，到2020年底的總統大選，蔡英文民調支持度向上攀升，加上國民黨總統候選人的提名爭議及分裂，導致當時泛綠陣營在2020總統與立委選舉都大獲全勝，蔡英文總統也連任成功。

但這次蔡總統並未吸取過去的教訓，2020年初還挾著高人氣在大選一舉獲得817萬票的支持，到現在短短不到一年的時間裡，蔡英文支持度下跌，關鍵原因歸於執政黨護航美豬美牛進口，與迫害台灣的新聞言論自由。

台灣剛開始要進口美牛時，馬政府配套設重重關卡，守護台灣人民健康，即使如此，民眾普遍仍小心翼翼，當時輪為在野黨的民進黨團及相關社會團體，各式抗議更為激烈，但當政黨再輪替由民進黨執政後，不僅開放美國牛，還增加進口美國萊豬，這無疑是逼著台灣的人民，選擇吃含有萊克多巴胺的美國肉品。

執政黨不僅開放美國萊豬肉品，還將範圍擴大到豬的內臟，要知道台灣民眾的生活習慣與歐美人不同，我們不僅對豬肉的需求量比牛肉更高，對內臟的需求也遠高於其他地區。這個時候民眾不禁要問，台灣人民付出了健康，最後換到的是什麼？

執政官員對外宣稱是為了換取國際地位，但無奈的是台灣仍無法參加許多國際組織。我們雖然看到許多美國高官前仆後繼的到訪台灣，但我們卻看不到台美關係有任何實質性的進展，反而是看著他們帶走台灣一堆東西，這樣的國際地位，到底是高還是低？台灣人民犧牲健康到底值不值得？

民進黨除了迫害台灣人民的食安，還強關中天新聞台，打擊台灣新聞言論自由，這次秋鬥中，就有約六萬名群眾被迫走上街頭抗爭，反對民進黨的黨國體制。面對民眾不滿的聲音，民進黨又開始擺出另外一個姿態，說我們會謙卑的傾聽人民的聲音，但如果是真的，執政黨還會執意要人民反對最強烈的萊豬進來台灣嗎？

台灣社會持續被撕裂，如此倨傲的執政黨對我們台灣的傷害無比巨大。這次的秋鬥是已經是給民進黨一個警訊，人民已經憤怒了，我們更鼓勵台灣的年輕人，秉持著你們的熱血、理念和理想站出來跟這個黨國體制說不！……更多內容請點閱本視頻節目觀看分享！