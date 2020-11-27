如果要票選台灣今年最慘的人物，旺旺集團老闆蔡衍明絕對是首選。不僅他投資的中天新聞台，民進黨政府不允許換照，連帶的，蔡衍明也被民進黨的綠營同路人，以各種手法抹黑、汙衊到連做個台灣人都不行。

其實，蔡衍明的遭遇不是台灣的唯一，更不是特例。任何一個和綠營持不同立場，甚至敢站出來批判民進黨政府的人，都有遭受民進黨及綠營支持者，以「文攻武嚇」手段汙衊的經歷。

從根說法，這整個對蔡衍明而來的潑糞，並非蔡衍明是不是中共代言人，也不是蔡衍明的中天新聞台是不是紅媒的問題，而是在於民進黨政府和他們同路人，要怎麼「認定」，要怎麼「打擊汙衊」你是中共同路人的問題。

說來也很諷刺，民進黨的名字裡雖然有「民主」，也有「進步」，但是這個黨的本質上，骨子裡，就是缺了「民主」素養，更沒有「進步」。

以反民主的手段，抹黑汙衊異論者，是民進黨人的專長；把台灣的政治，「退步」到過去的新聞管制及專制，是她當前的目標。蔡衍明被綠營傢伙大打特打的遭遇，只是因為他太有錢，太有影響力，又太惹眼，才被綠營傢伙下重手而已。

這個月22日台北市的秋鬥大遊行裡，我看到《聯合報》發行人王效蘭到了。她即便不良於行，坐著輪椅也參加遊行，給蔡衍明支持，很多人看到的是，王效蘭力挺絕對的新聞自由。但是，我看到的是，王效蘭對蔡衍明今天的遭遇，有強烈的「感同身受」。

就因為「反台獨」的立場鮮明，和民進黨走的路線對立，《聯合報》遭受綠營傢伙的抹黑汙衊，絕對不比蔡衍明輕。近30年前，《聯合報》只因為依據事實，在頭版報導中共領導人李瑞環對於台獨的談話，就被綠營的一些傢伙，連番抹黑是「《人民日報》台灣版」、「中共傳聲筒」。而且，從那個時候到現在，這樣的抹黑沒有停過。

如果《聯合報》刊載李瑞環談台獨的報導，可以被抹黑成「中共傳聲筒」，那麼，台灣今天所有的媒體，不論是電子的，或者報紙的，也不管是持什麼立場的，都是「中共傳聲筒」。因為，所有台灣媒體經常報導中共領導人批判台獨的談話。

為什麼民進黨人和綠營那些所謂的名嘴，不批判綠營傳媒是「中共傳聲筒」，不汙衊他們是「紅媒」？很簡單，就是因為這些綠營傳媒是他們的同路人，是他們豢養的媒體。

新聞媒體只要聽民進黨的話，為綠營歌功頌德，為民進黨政府任何政策護航，就是好媒體。反對民進黨政策，反對民進黨政府開放進口美國含瘦肉精豬肉，質疑民進黨這一政策會侵害台灣人民健康的媒體，就是壞媒體。

站在反民進黨政府前端的中天新聞台、蔡衍明，在民進黨眼中，就是壞媒體，就是根刺，必定要去之而後快。既要去之，最順手的政治大帽子，當然就是抹紅汙衊他們是「中共傳聲筒、中共代言人」。

進了廚房，就不必怕油煙。蔡衍明和台灣廣大持不同於民進黨意見的人，都不必理會綠營那些所謂名嘴的「抹紅」。因為，你理會也無濟於事，民進黨人和綠營那些傢伙，說你們「紅媒」，不是因為你真的「紅」，而是你們沒有跟他們一樣「綠」。

我們台灣沒有民進黨想像的那麼「綠」，也沒有民進黨想像的，大家都會跟著他們吃美國含瘦肉精的豬肉。蔡衍明在台灣的價值，不是由綠營這些傢伙決定，而是全看蔡衍明怎麼爭取讓「台灣人過好日子」來論定。

我們先賢說的「謠言止於智者」，是在提醒聽到汙衊謠言的人。「止謗莫若無辯」則是說給受到抹黑之害的人聽。我期待蔡衍明堅持做自己，用真正愛台灣的行動止謗。