川普政府的環保署長惠勒，原計畫下月初訪問台灣，終因美國國內反彈聲量過大，取消畢業之旅。

然而，惠勒目前仍計畫明年1月出訪巴拿馬、哥斯大黎加、厄瓜多及多明尼加等拉美四國。除了他之外，遭聯邦法官判定為違法就任的國土安全部部長沃夫，也規畫出訪薩爾瓦多、巴拿馬、巴西及厄瓜多四國。他們拉美之行的共同前提是，如果原定出訪國不方便，再規畫到其他國家的可能性。意即，且戰且走，摸石子過河。

因為兩位官員出訪並非為了國際環保或安全會議，缺乏出訪的正當性，因此引來浪費公帑、畢業之旅的批評。然而，筆者認為拉美新冠疫情嚴重，渡假景點仍關閉，所以他們應該是在為卸任後的商業利益做準備，當然受益者包括川普集團。

惠勒在擔任環保署長之前是煤炭巨擘，在莫瑞能源公司服務，專責遊說國會反對歐巴馬的環保政策，否認有溫室效應及氣候改變的嚴重性，也是川普的主要金主。署長任內，他取消數十項環保規定，廢除乾淨能源計畫，使得發電廠大量排放汞，導致電廠周邊的動植物遭到嚴重汙染，也凍結汽車排氣汙染及燃油標準，加劇地球暖化的程度。環保團體稱他是不適任的署長，小布希時期的環保署長惠特曼批評他的作為是在破壞環境和危害健康。拉美國家因新冠疫情造成能源產業嚴重受損，惠勒可藉此時機促銷煤炭。

至於沃夫，曾任國土安全部運輸安全局參謀長，之後主持遊說公司長達11年，隨後再進入國土安全部擔任高級助理，去年出任代理部長至今。他的爭議在於利益衝突，尤其讓其妻服務的公司獲得國土安全部的合約，是他未能通過國會任命的主因。再者，他規畫出川普對中美洲移民強硬的「家庭分居政策」，禁止部屬報告俄國對大選的威脅，沃夫因忠於川普而未被開除，卻得罪了拉美移民和美國憲法。

遊說是惠勒和沃夫在企業界的強項，眼看川普翻盤的機會渺茫，他們必須為日後的事業及早做準備，所以與其說他們是畢業之旅，不如說是商務考察，到拉美推銷他們未來代表的產業。但從拉美國家靜默的反應，顯示出婉拒他們此時的來訪，希望未來打交道的對象是拜登。因為從人事的布局觀察，新政府極有可能延續歐巴馬重返拉美的政策。

惠勒取消訪台，或許對民進黨政府而言是一好消息，因為他有可能是為推銷台灣火力發電廠所需的煤炭生意而來，果真如此，蔡政府勢必重蹈萊豬覆轍。

（作者為致理科技大學副教授）