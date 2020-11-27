庚子年多災多難，天天都有噩耗。但11月18日NCC委員以7比0駁回中天新聞台的換照申請，是台灣有史以來第一次關掉新聞台，一定會在歷史上留下紀錄。從早前已流出總統府早就決定「中天關定了」的密件，再到聽證會審議的程序草率、理由不備，在在印證NCC已經打定主意要駁回換照；加上NCC主委在記者會公開指名希望由公廣集團入主中天的52台，更凸顯行政不中立，意欲圖利特定對象的醜態畢露。

因關台迫在眉睫，所以中天已在23日遞狀聲請「定暫時狀態假處分」，法院即將在30日開庭調查。所謂「定暫時狀態假處分」就是對於爭執之公法上法律關係，為防止發生重大之損害或避免急迫之危險而有必要時，得聲請為定暫時狀態之處分（行訴第298條2項）。其目的就是在判決確定前，暫時保護申請人權利，避免因訴訟曠日廢時，導致後來本案訴訟縱使勝訴也無實益。

以婦聯會為例，不當黨產委員會認定婦聯會是國民黨附隨組織，要將388億財產立刻執行沒入國庫，婦聯會提起假處分，法院就以「移轉為國有後，將來遭動用可能性尚不能全然排除」，無法保障此種執行結果不會嚴重侵犯婦聯會財產權，認為立即執行可能發生「難於回復之損害」，所以有「急迫情事」，因此在權衡公、私權益後，認定停止執行並無「導致公益受重大危害」的可能，故許可停止執行。

同理，如果12月11日中天新聞台被迫關台，500多名員工頓失生計，且收視戶必然大量流失。先不論中天固定資產的有形損失，對於員工的工作權及廣大收視戶權益的無形損害，更不可估算。或有人說，員工可另覓生路，最多事後國家賠償，但26年來中天累積的專業知識與人力資源，不是金錢賠償就可彌補的。

又有人說，中天現在大力鼓吹民眾用YouTube收看，對於收視權益無損。但以2019年財團法人台灣網路資訊中心調查，台灣整體上網率雖已達85.6%，但仍有1成多民眾仍未上網，其中65歲以上占39%，南部地區占13.5%，亦即在年齡與地域上，仍有收視戶無法藉由有線頻道收看中天，已嚴重違反憲法的平等原則。難道老人家跟南部人就沒有收看中天的權利嗎？

況且，如現在就允許其他媒體進駐52台，即便中天最後勝訴，進駐媒體的索賠問題更多。為了避免將來國家負擔過重及延伸耗費社會資源的不必要爭訟，法院已有諸多案例准許立即停止執行可供參考。

基於以上理由，關台並無緊急迫切之必要性；反之，如不立即停止執行，會造成侵犯中天之財產權、員工之工作權及民眾收視權，該情事迫切且損害顯然難以回復。讓中天維持現狀，繼續在52台頻道播出，既維護了財產權、工作權，也保障了收視權益，更重要的是捍衛了言論與新聞自由，公私權益可謂兩相無害。

政治是否凌駕法律，全民都在看。雖然司法信任度在台灣民調得分不高，但司法仍是維護正義的最後一道防線。此次假處分是最後的救濟手段，法院的一槌定音至關重要，至盼法官秉持誓詞，以超然獨立之精神，公正廉明審理本案，則人民是幸、社稷是幸。

（作者為律師）