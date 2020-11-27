行政院長蘇貞昌27日在民進黨立委的護持下，倉促間以過個場的形式完成向立法院提出施政報告的義務，並對萊豬進口提出了實地查廠、逐批查驗、貨號溯源、清楚標示及市場稽查五項管制措施。但這些措施還不知未來將如何具體操作？甚至連清楚標示「萊豬」都未納入。蘇揆雖稱會讓消費者一目了然，但因「有政府，會內宣」，仍不免讓人懷疑這只是「愚目混豬」的老把戲。何況，進口萊豬違反《食品安全衛生管理法》是政府始終未面對的問題。

只憑蔡總統宣布將自美國進口萊豬，政策即算拍板定案，讓人錯愕。此政策決定既缺乏民主審議的正當程序，更有高度違法與違背憲政法治原則的疑慮。但蔡英文日前卻告訴民眾，萊豬進口是「讓市場多一個選擇，並不是要求國人一定要食用」，卻不談政府將如何確保不願食用的民眾在市場上不會輕易誤買到萊豬？

直到目前為止，政府對民眾說明開放萊豬進口的理由，包括蔡英文說台灣是個自由市場，「要有更寬廣的國際經貿空間，就必須要採取積極的態度，來解決跟其他國家的貿易問題」等，在在證明了總統也有違法的可能。更遑論，高層官員擁有政府資源和掌握遠大於人民所能得到的資訊，還常以話術配合網軍的大內宣，食髓知味地靠混淆民眾視聽，來為自己曾大力反對的政策辯護其合理性。

事實上，《食品安全衛生管理法》第15條第4項規定：「國內外之肉品及其他相關產製品，除依中央主管機關根據國人膳食習慣為風險評估所訂定安全容許標準者外，不得檢出乙型受體素。」明確限制國內外之肉品及相關產製品，大原則上不得檢出包括萊克多巴胺在內的「乙型受體素」。而唯一例外的情形則是「根據國人膳食習慣為風險評估」後，可另定出如殘留「萊劑」的「安全容許標準」。

在馬英九執政時代，「根據國人膳食習慣為風險評估」後仍嚴拒萊豬進口；試問，當下民進黨政府斷然開放萊豬進口，可曾提出過任何關於國人膳食習慣已改變的研究報告？何況，蔡英文在宣布開放進口的政策之前，行政院長並未先向立法院提出報告，以爭取民意支持的正當性，因而進口萊豬的決策實屬專斷，合法性和合憲性都存在高度的疑義。

民選總統在選票的掩護下成為獨裁者，正是美國哈佛大學教授所著《民主國家如何死亡》一書中指出，民主制度遭溫和侵蝕終至死亡的主因。國人對開放萊豬進口存有疑慮，蘇揆竟稱可像防治非洲豬瘟和新冠肺炎般嚴格把關，此把「阻絕於境外」的做法用於「進口」的情形，套句歇後語就是「閻羅王開布店」──鬼扯。

（作者為世新大學兼任副教授）