美國的全球威信與國力經過川普4年殘害，加上新冠疫情的重擊，讓許多人開始看衰美國。美國的確出了問題，但千萬不要低估美國的韌性與復元能力。

川普高舉美國優先旗幟，這4年來動輒對其他國家「出手」，從關稅戰到貿易戰、強迫重議區域經貿條約，幾乎所向披靡、莫敢不從；川普也動輒「退群」──退出TPP、《巴黎氣候協定》、WHO、《開放天空條約》，阻擋WTO運作，在國際上幾乎是「任我行」，全然不受約束。

川普這些作為，展現了美國超強國力，同時也是消耗了美國國力。更糟糕的是，原本是世界領導地位的美國，其全球威信幾近破產，各國調查對美國的好感度大幅降低，川普被其他國家民眾視為信任度最低的領袖。美國因應新冠疫情表現有如第三世界國家，不但重擊經濟，也再次打擊其領導力與威信。

因此，有人開始看衰美國，認為經濟短期難復元、負債日益沉重，加上過分延伸國力的消耗、內部政治與社會分裂，將如羅馬帝國一樣步入衰弱。

美國經濟確實受到疫情重擊，短短2個月左右，失業人數增加超過2000萬，失業率飆到近15%；但短短半年內，失業率又降到7%以下，韌性與強勁的復元力相當驚人。再者，川普即將下台，預期拜登可修復川普帶來的傷害，某個角度而言，美國已經可「停損」。

從歷史觀點看，沒有永遠強盛的帝國，但現在就看衰美國，太早了。在可見的未來，美國還是全球唯一的超強；無論在經濟規模、技術領先、投射全球的軍事力量、甚至吸引全球人才的軟實力上，都不會有可匹敵的對手，更別提牢牢掌握的美元霸權。

別太過看衰美國，尤其是美國經濟。