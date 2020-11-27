儘管蘇內閣民調持續探底，黨內外對行政院長蘇貞昌即將下台的傳聞不斷，蔡英文總統還是以「目前沒有內閣改組的計畫」回應了民意的呼聲與外界的質疑。但從黨內外的反應來看，擁有閣揆去留主動權的蔡總統這番表態，顯然未能對「幕前」的換閣爭議畫下休止符，反倒是對「幕後」的暗潮洶湧，乃至未來的變化，留下了無窮想像的破折號。

蘇貞昌在2018敗選後枯木逢春，因緣際會地被蔡英文任命為閣揆，他的角色原本就是戰鬥內閣，又乘著民進黨操作反中、抗中的民粹之勢，在選戰中發揮殺伐本色立下戰功，得以續任合作。但現在時移勢轉，國際、兩岸與國內政局丕變，蔡英文讓蘇貞昌功成身退、適時下台，以溝通整合取代對抗分裂，開展新政局與新氣象，本就順理成章；如今蘇貞昌在民調中已成蔡英文執政的最大包袱，卻反而得到肯定留任，看似反常，其中的政治算計不僅蔡、蘇彼此心知肚明，民進黨內派系與在野的國民黨，其實應也了然於胸。

蔡蘇體制各取所需

說穿了，此時蘇揆留任的最大功能，就是能為蔡英文繼續推動後續的爭議性政策，並代擋因此而來的炮火子彈。面臨民怨四起的大環境，現在不只萊豬進口問題仍然如火如荼，難以善了，包括開放日本核食、健保費率是否調漲、勞保費率應否調升，這些都是困難的抉擇，讓蘇貞昌繼續發揮最大的邊際效益，清理戰場，扛下責任後再走人，這是他存在最大的價值，也是黨內各派系心照不宣的默契。

正因目前情勢混亂，蘇若此時下台固可稍弭民怨，但繼任者馬上就接到爛攤子，絕對難以討好，當然會暫時觀望不強出頭。以蘇之後最常被點名的閣揆人選鄭文燦來說，他的桃園縣長任期在年底就過半，鄭若接閣揆雖不用補選市長，但先前有陳菊、賴清德等地方首長任期未滿入閣，導致2018年民進黨地方選舉大敗的負面前例，加上屬性偏藍的桃園若無鄭文燦鎮守，民進黨在2022年可能再丟江山，鄭文燦何時接閣揆當然要從長計議再發動。

另一方面，蘇系人馬相對單薄，不需要太多的資源與位置就可安撫，而且即使人氣看衰的蘇貞昌有意更上層樓，問鼎大位，對蔡總統此際避免提前跛腳，維持派系間的恐怖平衡，挺蘇也只須付出最低的代價。畢竟新潮流與正國會兩大派系，對後蔡時代的權力布局早已蠢蠢欲動、蓄勢待發，而原本護駕的英派要角又紛紛中箭落馬，霸氣強悍的蘇貞昌為了派系生存，現在也只能言必稱蔡總統，使命必達負責擋子彈，成為壓制其他派系的槓桿。

蔡英文的謀略如此清楚，自信與個性極強的蘇貞昌豈能不知，但他儼然已成過河卒子，只能向前衝，無法向後退。蔡、蘇兩人在個性、施政風格與過去相處紀錄上的扞格不合，可謂舉國皆知，「蔡蘇體制」的形成與運作本就充滿不確定性，只是目前因為政治上各取所需，而呈現暫時的結合；好比開放萊豬的是蔡總統，蘇揆不願意揹鍋為此道歉，要關中天控管言論的是蘇揆，蔡總統則是閃躲切割，未來蔡、蘇體制的衝突是否會漸趨明顯，固然牽動民進黨派系利益的平衡，但影響到政局的穩定才令人關切。

做得越久出包越多

對國民黨來說，此時要求蘇貞昌下台是反映民意，但就政治利益而言，蘇貞昌做得越久，出包越多、民怨越烈，才符合選舉求勝、重返執政的目標。問題是，蘇貞昌終歸會下台，他能做多久、何時下台、換誰組閣，相當程度都不是國民黨所能決定，因此在野黨的本務不在過度的政治算計，而是言所當言、為所應為，忠實且精準地掌握民意趨勢，才能得到民意真正的信賴。

事實上，蘇貞昌繼續留任閣揆，到底對誰有利，其實答案已經很清楚，如果流於權謀，機關算盡，終歸會作繭自縛，遭到民意唾棄。因為人民反萊豬進口，捍衛健康安全；反中天關台，捍衛言論自由的怒火不會自動消失，蔡英文是否提前跛腳，更不會因為權謀算計而得逞。