國家通訊傳播委員會（NCC）決議對有線電視中天新聞台不予續照。中天電視不服處分，向台北高等行政法院遞狀聲請假處分，盼暫時保留可以使用52台的頻道；假處分中聲明「得經營中天新聞台，並以原有線電視頻道播映節目與廣告」，法院已迅速分案並且訂11月30日下午開庭。

根據《行政訴訟法》第298條，假處分是法律定暫時狀態，乃「公法上之權利因現狀變更，有不能實現或甚難實現之虞者，為保全強制執行，得聲請假處分。於爭執之公法上法律關係，為防止發生重大之損害或避免急迫之危險而有必要時，得聲請為定暫時狀態之假處分。」；在民事上亦有之，均屬於暫時性之緊急、必要保全程序，准予假處分亦不表示將維持確定狀態，仍應循一般訴訟程序取得確定名義。

而中天新聞台一旦關閉可以說新聞事業生命就此結束，不但經營者的私有財產遭受重大損失，500餘名員工也面臨立即的失業危機。眾多設備、租金、廣告契約及民眾的記憶，等將隨風而散，未來如何重拾今天的榮景？新聞學界都一致認為無線電視台不是公共財，屬於經營者的私有財產，NCC罔顧此一事實，將中天當作公共財而予以關閉，勢必造成當事人無法回復的損失。

關閉中天新聞台後民眾反對聲浪充斥街頭巷尾，NCC甘冒著民主社會之大不韙關閉中天新聞台，背後卻暗藏諸多政治算計；主委陳耀祥在記者會完全沒有說服力的說法，不僅無法撇清政府介入的事實，不夠專業的說詞也大損NCC的獨立形象。他聲稱要為歷史留名，卻仍戀棧權位，展現的正是士大夫之無恥。

NCC從委員的任用到對中天申請換照的程序，顯示的是蔡政府意欲拔掉中天的強烈意圖，一切都是先射箭再畫靶，NCC的公正性蕩然無存。更以不正當的程序運作，製造中天屢罰屢犯的印象，尤其聽證會的過程更印證了它完全違背《行政程序法》，毒樹毒果，這樣的裁決能有正當性嗎？

沒有言論自由就沒有民主，關閉新聞媒體是何等大事，它剝奪了憲法第11條賦予人民言論自由權的權利，甚至NCC組織法據以制定的廣電三法都違背了憲法有關言論自由的規定。關中天，讓台灣自解嚴以來30多年民主化過程蒙羞受汙。

過去台灣有《刑法》第100條修正案，即對於單純之言論主張認非屬叛國罪，不罰；又《集會遊行法》第4條原規定「不得主張共產主義或分裂國土」，亦被司法院445號解釋宣告違憲；無非彰顯法律對於言論自由之保障與重視。而媒體可以有效監督政府，摘奸除弊，提供興革意見，其存廢與否應該讓消費市場自由決定。

近來，民進黨多項政策違逆民意，早已被大眾批評得體無完膚，司法的公正性亦常受到質疑，認為有配合民進黨判決之虞。倘若行政法院本次假處分能站在法律角度，公正審視法條及社會大眾觀感，暫時准予復台，未嘗不是台灣民主和台灣司法的一次正面展現，不致使得民主倒退、司法蒙羞。

司法是正義最後一道防線，高等行政法院過去曾對於黨產會作出不利之處分，贏得普遍尊重與信任；因此，我們仍抱以高度期待司法可以扮演保障言論自由的守護者。

（作者為世新大學法律系兼任副教授）