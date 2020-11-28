雖然川普本人仍舊不服輸，無奈權力交接的進程已經啟動，橫衝直撞的川普政府秒變奄奄一息的看守內閣。押錯寶的民進黨一方面急忙向拜登陣營示好，另一方面試圖榨取川普政府寥寥無幾的剩餘價值，在輿論場上釋放台美關係節節攀升的信號。然而，民進黨打「美國牌」虛多實少？如此大內宣恐弄巧成拙。

就在美國大選結果逐漸明朗之際，台灣海軍司令部突然高調證實美海軍陸戰隊已經抵台，標誌著疫情後美台恢復軍事交流，美軍此番主要任務是培訓國軍突擊舟、快艇滲透作戰等相關課程云云。綠媒把這當做爆炸性新聞，配合政府展開宣傳攻勢。對內給台灣人吃定心丸：美國是變天了，但美對台安全承諾不變。對外向大陸挑釁：美國大兵大搖大擺登陸台灣了，就踩你紅線了，你奈我何？你解放軍還敢「犯台」嗎？

事實上，這並不是美軍首次來台，AIT台北辦事處早就駐有不穿軍裝的海軍陸戰隊士兵，只不過以前顧及到大陸的反應，美軍在台演練通常只做不說，盡量低調。這一次民進黨為了給自己壯膽打破了雙方的默契，將這一公開的祕密正式曝光，不僅北京再次被冒犯，華盛頓也陷入被動。五角大樓隨即駁斥相關報導，聲稱「美國仍致力於一個中國政策」。民進黨機關算盡，自討沒趣。

不久，民進黨故技重演，再次操作「美國牌」。這回民進黨和綠媒故弄玄虛，炒作所謂「美國神秘來客」，後來才證實來者為美海軍亞太情報主管史達曼。台美情報交流其實也是常態，美方也未否認史達曼訪台。但民進黨借此展示台美戰略合作升級，特別是台灣在美「印太戰略」中舉足輕重，有點一廂情願。首先，史達曼實際層級並不高，未必有資格指點江山。第二，台灣的「美國牌」與美國的「台灣牌」畢竟高度不對稱，美國對台灣的情報予取予求，台灣對美國的情報只能搖尾乞憐。第三，川普政府已經進入倒數計時，拜登的印太戰略尚不明晰，史達曼訪台效果成疑。

除了軍事和情報交流，民進黨還渴望在經貿領域深度綁定美國。最近，首次「台美經濟繁榮夥伴關係」（EPP）對話在華盛頓登場，雙方簽署了一份5年期的備忘錄。民進黨將其視為台美關係新的重大突破，也是自己的重大政績，一時間政府文宣和媒體報導連篇累牘，大吹特吹。

不過令人尷尬的是，儘管民進黨總結了EPP的諸多成果，但乾貨不多，玄機倒是不少。第一，既然是經貿對話，理應同美國商務部、貿易代表辦公室等經貿部門主談，但美方牽頭的卻是國務院官員，這本身就很奇怪。第二，台灣的核心訴求是台美FTA談判，但美國貿易代表辦公室早就潑過冷水。第三，美國的訴求是將台灣的半導體產業納入美國主導的供應鏈，對此民進黨很難拒絕。第四，民進黨宣稱EPP是制度化的對話，但美國正在政黨輪替，如此言之鑿鑿有點為時尚早。

更發人深省的是，在強弱分明的美台關係中，台灣再算計也算計不過美國。美國高官跑了一趟台灣，故作姿態一番，台灣就付出了開放萊豬的沉重代價。在民進黨處心積慮榨取川普政府剩餘價值的同時，川普政府又何嘗不想下台前再消費一把台灣？原定12月訪台的惠勒據說就是來向台灣兜售煤炭生意的。還好，他不來。