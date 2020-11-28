上周民眾走上街頭，撐起30年來規模最大的秋鬥，結果蔡政府接連以沒收萊豬查廠、拒絕貨號標示等方式，回應「反毒豬、反黨國、反雙標」的怒吼。

當年蔡英文曾形容馬政府是「政府無能、政府無心、政府無感，對人民的痛苦麻木不仁」；言猶在耳，眼前的執政者，儼然也成為當年蔡英文口中那個麻木不仁的政府。

秋鬥結束後，多個媒體、基金會接連公布蔡政府的施政滿意度，儘管數據略有差異，但大抵上都指向同一個結論，就是府、院、黨的民調，皆已創下今年新低；而行政院長蘇貞昌更已走向「不滿意」高於「滿意」的死亡交叉。

民調下挫，當然不會只是單純幾個因素造成。但持平而論，今年8月前，蔡政府受惠於防疫紅利，民意支持呈現持穩狀態；但自從8月底宣布萊豬、牛全面開放輸台政策後，民調開始向下震盪。

隨後當NCC處理中天新聞台撤照案，毫不避諱露出政治鑿痕，甚至在宣布換照失敗當天公然喬起52台頻道，赤裸裸介入利益分配，嚴重損害政府公信力，結果就是讓下滑中的民調，繼續往下重挫。

面對民意，本該謙卑，但過去1周，蔡政府面對萊豬，卻是貨號標示不要、來源國標示不要、萊劑標示不要、辯論不要，就連說好的查廠也拐彎迴避。而NCC更是變本加厲，主委陳耀祥被媒體爆出找系統台業者喝咖啡喬頻道，明示總統府「要華視、撤寰宇」。是要多傲慢，才會如此藐視民意、倒行逆施？

2016年總統選前之夜，蔡英文在凱道對群眾說：「我身後的總統府，離廣場上的人民只有幾百公尺的距離，不過總統府裡面的人，就是聽不到人民的聲音」。歷史是面照妖鏡，蔡英文還認得自己嗎？